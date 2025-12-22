Премьера цикла Риада Маммадова и арт-объект, путешествующий по миру 20 лет: «Полторы комнаты» празднуют пятилетие с Домом Радио

25 декабря Дом Радио и «Полторы комнаты» продолжают серию праздничных событий к пятилетию Музея.

Коллаборация объединит культурные площадки и представит инсталляцию Леонида Тишкова «Частная луна. Свет ниоткуда». Визуальная поэма вместе с серией фотографий Тишкова уже более 20 лет курсирует по миру: в Берлине и Париже, на Урале и в Китае, на острове Формоза и в снегах Арктики. А теперь ее можно увидеть сразу в двух площадках. Автор сопровождает фотографии проекта поэтическими текстами, написанными белым стихом. Их дополнит звуковое сопровождение от композиторов-резидентов Дома Радио и musicAeterna: Алексея Ретинского и Андреаса Мустукиса в «Полутора комнатах».

«Этой зимой под Рождество месяц присел на балкон музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. Постучался в окно серебряным пальцем. Заглянул через порог балконной двери. А там нет постояльцев, жильцы давно покинули комнату, только сохнет забытый ими на полочке хлеб, только позвякивает одинокая звезда за стеклянными дверцами шкафа и мерцает тазик с водой, капающей с потолка. В этой воде месяц увидел свое отражение, и вдруг пустота наполнилась дыханием жизни, тихими звуками, светом, поэзией. Поэзией, которая всегда с нами», — делится Тишков.

В рамках открытия арт-объекта на Невском, 62 прозвучит рождественский фортепианный концерт Риада Маммадова, в котором замиксованы «академическая традиция, авторская композиция и импровизационное мышление». Хайлайтом вечера станет премьера авторского цикла «Jardins sous la pluie» («Сады под дождем») в Доме Радио, написанного в диалоге с традицией музыкального импрессионизма. Сочинения Маммадова дополнит музыка Кита Джарретта, Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Джула Стайна.

12+