Музыка

Тимоти Шаламе подогрел слухи о тайном рэп-проекте фитoм с EsDeeKid

Тимоти Шаламе и британский анонимный исполнитель EsDeeKid представили совместный релиз — трек «4 Raws Remix» и клип к нему. Выход работы совпал с обсуждением версии о том, что EsDeeKid может быть скрытым музыкальным проектом актера.

Fred Duval / Shutterstock.com

Композиция не прояснила, соответствует ли это действительности: лицо рэпера в ролике по прежнему скрыто, не исключено, что в кадре снялся другой человек.

В первых секундах видео Шаламе обращается к слухам об альтер эго — закрывает нижнюю часть лица банданой. В тексте он упоминает предстоящий фильм «Марти Великолепный» и делает отсылку к своей возлюбленной Кайли Дженнер: «Это Тимоти Шаламе, отдыхаю, пытаюсь сколотить 100 миллионов / У девчонки миллиард / Черт возьми, какое прекрасное чувство».

Предположение, что Шаламе и EsDeeKid — это одно лицо, активно обсуждается с конца ноября. Пользователи отметили схожесть глаз у исполнителя и актера из «Дюны». В качестве аргументов приводят давний интерес Шаламе к хип-хопу и его общение с Fakemink, участвовавшим в релизе EsDeeKid.

Во время эфира на Heart Breakfast у актера прямо поинтересовались, является ли EsDeeKid его скрытым музыкальным проектом. Шаламе дал неопределенный ответ и не стал прояснять ситуацию: «У меня на это есть два слова...два слова: все раскроется в свое время. Хотя это было чуть больше двух слов».

