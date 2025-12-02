В Мариинском театре вручили X оперную премию «Онегин». Рассказываем о лауреатах из Петербурга

29 ноября на исторической сцене Мариинского театра состоялось вручение X юбилейной Национальной оперной премии «Онегин». Ведущими церемонии выступили журналисты Сати Спивакова и Вадим Верник. Событие представила оперная дива Хибла Герзмава, которая пять лет руководила проектом. Нового президента еще не избрали.

«За это время она (Прим. ред.: премия) заметно выросла: укрепила свой авторитет, заняла прочное место в оперном сообществе, и интерес к ней с каждым годом только растет. Заявок становится больше, география шире, появляются новые номинации и новые партнерства. Я, конечно, остаюсь с премией — но уже как зритель, как человек, который будет следить за ее судьбой с той же любовью, тем же восхищением и огромной верой в ее будущее. Пусть впереди «Онегина» ждет очень долгая, яркая жизнь», — прокомментировала Герзмава.

Главные статуэтки — «Режиссеру года» Сергею Новикову и «Оперному театру года» Нижегородскому театру оперы и балета им. Пушкина — уехали в Москву и Нижний Новгород. Всего вручили 22 статуэтки, пять из которых остались в Петербурге.