В Мариинском театре вручили X оперную премию «Онегин». Рассказываем о лауреатах из Петербурга

В этом сезоне лучших из лучших выбирали из рекордных 165 заявок, жюри отсмотрело 58 спектаклей со всей страны. Редакция Собака.ru нашла петербуржцев и оглашает их имена.
29 ноября на исторической сцене Мариинского театра состоялось вручение X юбилейной Национальной оперной премии «Онегин». Ведущими церемонии выступили журналисты Сати Спивакова и Вадим Верник. Событие представила оперная дива Хибла Герзмава, которая пять лет руководила проектом. Нового президента еще не избрали.
«За это время она (Прим. ред.: премия) заметно выросла: укрепила свой авторитет, заняла прочное место в оперном сообществе, и интерес к ней с каждым годом только растет. Заявок становится больше, география шире, появляются новые номинации и новые партнерства. Я, конечно, остаюсь с премией — но уже как зритель, как человек, который будет следить за ее судьбой с той же любовью, тем же восхищением и огромной верой в ее будущее. Пусть впереди «Онегина» ждет очень долгая, яркая жизнь», — прокомментировала Герзмава.
Главные статуэтки — «Режиссеру года» Сергею Новикову и «Оперному театру года» Нижегородскому театру оперы и балета им. Пушкина — уехали в Москву и Нижний Новгород. Всего вручили 22 статуэтки, пять из которых остались в Петербурге.
Открывает петербургский музыкальный рейтинг лучших Самира Галимова — солистка Приморской сцены Мариинского театра стала лучшей дебютанткой года за партию Леоноры в «Трубадуре» Верди. А главный дирижер Михайловского театра, Александр Соловьев, удостоился звания «Музыкальный руководитель года». Специальный приз зрительских симпатий (участвовали более 22 тысяч человек!) «Фаворит» получил петербургский детский оперный театр Strekozza за постановку «Красная шапочка», в которой участвовали исключительно дети. А внеконкурсную награду «За многолетнее служение» забрал солист Мариинского Александр Морозов — он служит в театре с 1984 года (более 40 лет!). Статуэтку в специальной внеконкурсной номинации «Легенда» получил тенор Алексей Стеблянко.
