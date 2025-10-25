В Петербурге начинается XXV Международная неделя консерваторий

Фестиваль состоится с 25 октября по 3 ноября на различных академических площадках города и откроется концертом в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Перед началом концерта виолончелист Сергей Ролдугин будет удостоен звания почетного профессора Петербургской консерватории.

«Каждый фестиваль по-своему особенный. Работать столько лет в академической сфере непросто, и тем не менее благодаря интересу почитателей, слушателей Петербурга мы это делаем. В 2025 году мы вновь наполнили фестиваль большим количеством необыкновенных событий. Это 10 хоровых, оркестровых, органных, джазовых программ и более 30 различных мероприятий образовательного блока», — отметила директор и художественный руководитель фестиваля Лидия Волчек, сообщает ТАСС.

В юбилейной встрече примут участие представители 12 российских высших учебных заведений, а также гости из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венгрии, Ирана, Китая и Сербии.

Программа фестиваля включает также специальные мероприятия, посвященные юбилеям Петра Чайковского, Александра Глазунова, Анатолия Лядова и Георгия Свиридова.

Напомним, в 2023 году фестиваль проходил с 22 октября по 2 ноября. Организатором выступила Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. В тогдашнем фестивале приняли участие представители музыкальных вузов из России, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Китая, Турции, Омана и Ливана.