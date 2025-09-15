Что послушать на этой неделе: ANIKV, Jade из Little Mix и «Золотые зубы»

King Princess — «Girl Violence» (альбом)

Третий альбом бруклинской поп-провокаторши был записан в период перемен: за одно бурное лето она покинула свой лейбл, квартиру в Лос-Анджелесе и вышла из четырехлетних отношений. С одной стороны, это альбом о расставании, но без обычно присущей грусти — скорее, напористый, дерзкий и добротный поп, попавший под рок-влияние.

«Почему никто не говорит о том, что девушки тоже могут быть жестокими?» — рычит King Princess в заглавной песне «Girl Violence».