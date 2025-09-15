Что послушать на этой неделе: ANIKV, Jade из Little Mix и «Золотые зубы»

Дебютный альбом мрачного лондонского артиста Марка Уильяма Левиса на лейбле (да-да!) А24, фит Fardi из творческого объединения GAZ и купчинской легенды Крип-А-Крипа, пластинка King Princess о расставании (но не такая, как может показаться!) и дерзкий электронный трек трио из Тольятти «Золотые зубы» про локальную легенду. Рассказываем об этих и других свежих музыкальных релизах, под которые мы проведем эту неделю — и вам советуем.
Mark William Lewis — «Mark William Lewis» (альбом)
Лондонский артист с бесстрастным голосом в стиле Дина Бланта делает мрачные песни на грани фолка и инди-рока. На дебютном альбоме имени себя их 12, а сама пластинка вышла на лейбле А24 — да, хайповая студия, которая подарила нам «Солнцестояние» и «Эйфорию», еще и релизит музыку!
Onative и Эрика Лундмоен — «Sleeping» (сингл)
Хип-хоп-исполнитель из Душанбе Onative и Эрика Лундмоен, под трек «Яд» которой снимала тиктоки Белла Хадид, объединились в поп-дуэт с нотами R&B, чтобы выпустить полностью англоязычный сингл. Настроение релиза — пустая половина кровати, ожидание и немой вопрос о том, как любовь может оставаться незамеченной.
King Princess — «Girl Violence» (альбом)
Третий альбом бруклинской поп-провокаторши был записан в период перемен: за одно бурное лето она покинула свой лейбл, квартиру в Лос-Анджелесе и вышла из четырехлетних отношений. С одной стороны, это альбом о расставании, но без обычно присущей грусти — скорее, напористый, дерзкий и добротный поп, попавший под рок-влияние.
«Почему никто не говорит о том, что девушки тоже могут быть жестокими?» — рычит King Princess в заглавной песне «Girl Violence».
Fardi и Крип-А-Крип — «Седовласая осень» (сингл)
«Я не один, кто не любит этот сезон: он напоминает "Пролетая над гнездом кукушки". Осенью всегда свистит», — говорит Fardi из творческого объединения GAZ. А купчинская легенда Крип-А-Крип, вернувшийся этим летом с первым за 12 лет альбомом «Большой Глебовски», делает «приджазованный бит и обалденный вайб».
«Золотые зубы» — «Песня про Мусаева» (сингл)
Трио из Тольятти, название которого отсылает «к некому утраченному, но симпатичному шику», делает житейский SMM-рэп, который понятен каждому. Этой осенью группа выпустит альбом, а пока слушаем новую «Песню про Мусаева» — релиз завершает триптих, посвященный локальным легендам.
Jade — «That’s Showbiz Baby!» (альбом)
Работая над своим дебютным альбомом, бывшая участница британского герл-бенда Little Mix вдохновлялась своей юностью, когда она слушала Spice Girls и Samantha Mumba, а из спальни ее брата доносились клубные треки Scooter и Cascada. И это чувствуется: легкие поп-песни на середине пути перевоплощаются в электронные, а где-то явно икает одна Charli XCX — влияние Brat Summer продолжается!
ANIKV — «Иуда» (сингл)
«Дарковая история, но при этом невинная, искренняя и ранимая» — говорит о своем новом сингле ANIKV. Как и все творчество артистки, музыкальный эксперимент без четких жанровых клише.
