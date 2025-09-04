В Петербургской филармонии пройдет III Петровский оперный бал

Музыкальный форум продолжает традиции ассамблей XVIII века и совмещает концертную и просветительскую миссию. В рамках проекта студенты изучают бальные танцы и этикет, проходят мастер-классы и онлайн-курсы от Международной ассоциацией балов.
20 сентября в Большом зале Петербургской филармонии пройдет III Петровский оперный бал. Идеологом бала выступил Ханс-Йоахим Фрай — менеджер в сфере культуры, режиссер из Германии. Ведущая вечера — актриса Оксана Федорова.
В программе — сверхзвездный состав: лауреат «Грэмми», солист Ла Скала, итальянский тенор Витторио Григоло, сопрано Кристина Кляйн, хор «Festino» и группа «Браво». За дирижерским пультом — худрук «Мюзик-Холл» и симфонического оркестра «Северная симфония» Фабио Мастранджело.
Музыкальную часть дополнят балетные миниатюры, которые исполнят артисты Большого театра Мария Шувалова и Игорь Пугачев.
Программа III Петровского оперного бала:
- 19:00 — Прибытие гостей бала в Филармонии, торжественная встреча на красной ковровой дорожке с дебютантами, закуски.
- 20:00 — Открытие Бала. Первая часть концертной программы.
- 21:00 — Перерыв. Ужин.
- 21:30 — Выступления дебютантов, симфонического оркестра, хора и балетные миниатюры.
- 22:30 — Фестиваль «Танцы с оркестром» с программой вальсов. За пультом — маэстро Фабио Мастранджело.
- 23:00 — Выступление филармонического духового ансамбля.
- 23:30 — Группа «Браво».
- 00:45 — Диджей-сет.
Проект реализуется Фондом «Мост искусств» в рамках фестиваля «Чайковский. Перезагрузка-2025» и сотрудничает с фондом «Подари жизнь». Его подопечные приглашены на бал, а часть вырученных средств направят на благотворительность.
6+
