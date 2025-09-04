В Петербургской филармонии пройдет III Петровский оперный бал

20 сентября в Большом зале Петербургской филармонии пройдет III Петровский оперный бал. Идеологом бала выступил Ханс-Йоахим Фрай — менеджер в сфере культуры, режиссер из Германии. Ведущая вечера — актриса Оксана Федорова.

В программе — сверхзвездный состав: лауреат «Грэмми», солист Ла Скала, итальянский тенор Витторио Григоло, сопрано Кристина Кляйн, хор «Festino» и группа «Браво». За дирижерским пультом — худрук «Мюзик-Холл» и симфонического оркестра «Северная симфония» Фабио Мастранджело.

Музыкальную часть дополнят балетные миниатюры, которые исполнят артисты Большого театра Мария Шувалова и Игорь Пугачев.