Хейли Уильямс, Alabama Shakes и OQJAV: что послушать на этой неделе

Вдохновленная улицами пластинка SODA LUV, гитарно-фортепианный альбом Вадика Королева и Ярослава Тимофеева из OQJAV, возвращение британца Blood Orange и «Розы в грязи» романтиков Beautiful Boys — обращение к тем, кто «умеет видеть ценное сквозь мрак и не боится искать надежду в повседневности». Рассказываем об этих и других свежих музыкальных релизах, под которые мы проведем ближайшие семь дней — и вам советуем.
Hayley Williams — «Ego Death at a Bachelorette Party» (альбом)
17-трековый «Ego Death at a Bachelorette Party» — третий сольный альбом вокалистки Paramore Хейли Уильямс. Над пластинкой работал продюсер и барабанщик Imagine Dragons Дэниэл Джеймс, который написал большую часть песен в соавторстве с Хейли.
OQJAV — «Заполночь» (альбом)
Впервые OQJAV работает не как трио, а вдвоем — и в экспериментальном формате. Первый за пять лет мини-альбом «Заполночь» фронтмен Вадик Королев и клавишник Ярослав Тимофеев записывали без участия басиста и композитора Дмитрия Шугайкина и не использовали никакие инструменты, кроме фортепиано и гитары.
«Альбом был написан за пять дней, проведенных во французской деревне, и дни эти были маленьким чудом. Я просыпался, кормил куриц, ждал пробуждения Славы, потом мы садились сочинять. А вечером играли в покер или бадминтон. Эскапизм наверняка повлиял и на процесс, и на результат», — рассказывает Королев.
Blood Orange — «Essex Honey» (альбом)
Свой первый релиз за семь лет британский инди-музыкант посвящает дому, исследуя тему через призму туманного поп-рока, легкого фанка и отсылок на пост-панк и новую волну. За ритм здесь отвечает бас, а солируют вместе с голосом — саксофон и дисторшн-гитары.
SODA LUV — «-5LUV5» (альбом)
Работая над новым альбомом, рэпер вдохновлялся улицами: здесь эстетика дворовых тусовок, спорта и стычек переосмысляется в современной хип-хоп форме — с клубной энергетикой и трэповым напором. Под обложкой — 17 треков и шесть фитов, на которых каждый гость привносит собственную индивидуальность: будь то BUSHIDO ZHO с романтическими испанскими мотивами в «Mi Amore» или ТРАВМА в агрессивном и динамичном «Champagne 5quirt 2».
Alabama Shakes — «Another Life» (сингл)
«Another Life» — первый релиз рок-трио с момента выхода альбома «Sound & Color» в 2015 году. «Эта песня о тех нитях, которые тянутся через время и пространство, соединяя все версии того, кем мы являемся. Она о том, чтобы позволить им соединиться, гармонировать и понять, что прощание — это не совсем прощание. Это скорее "увидимся позже"», — говорит вокалистка и гитаристка группы Бриттани Ховард.
The Beths — «Straight Line Was a Lie» (альбом)
Новозеландские инди-рокеры пересобирают себя на первом с 2022 года альбоме. Вокалистка The Beths Элизабет Стоук признается, что работа над пластинкой далась им нелегко. Музыканты прошли путь от общего творческого кризиса до личных проблем, но все-таки отыскали в себе силы найти новый звук — от ироничных песен вроде «No Joy» до исповедальной «Mother, Pray for Me».
Beautiful Boys — «Розы в грязи» (сингл)
Группа Ивана Подгороднева, которая подружила эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом, рассказывает историю о красоте, которая сохраняется даже в самых тяжелых и противоречивых обстоятельствах. Сингл «Розы в грязи» — обращение к тем, кто «умеет видеть ценное сквозь мрак и не боится искать надежду в повседневности».
