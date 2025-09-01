Хейли Уильямс, Alabama Shakes и OQJAV: что послушать на этой неделе

OQJAV — «Заполночь» (альбом)

Впервые OQJAV работает не как трио, а вдвоем — и в экспериментальном формате. Первый за пять лет мини-альбом «Заполночь» фронтмен Вадик Королев и клавишник Ярослав Тимофеев записывали без участия басиста и композитора Дмитрия Шугайкина и не использовали никакие инструменты, кроме фортепиано и гитары.

«Альбом был написан за пять дней, проведенных во французской деревне, и дни эти были маленьким чудом. Я просыпался, кормил куриц, ждал пробуждения Славы, потом мы садились сочинять. А вечером играли в покер или бадминтон. Эскапизм наверняка повлиял и на процесс, и на результат», — рассказывает Королев.