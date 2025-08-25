Florence + the Machine, Deftones и Мак Демарко: что послушать на этой неделе

Возвращение Флоренс Уэлч с новой музыкой, а Мака Демарко — к корням, гипнотические гитарные баллады Мариссы Надлер и фирменный альт-метал Deftones, золотая коллекция записей группы Сергея Сироткина в честь 10-летия и новый подписант «Диско-клуба» родом из Улан-Удэ (Хаски стоит напрячься!). Рассказываем об этих и других (главных!) релизах, которые мы будем слушать на этой неделе — и вам советуем.
Mac DeMarco — «Guitar» (альбом)
Главный чиллер из мира музыки Мак Демарко выпустил свой самый тихий и проникновенный альбом со времен каноничного «Salad Days» 2014 года. Никаких наэлектризованных синтезаторов и драм-машин, только гитарный софт-рок. «Сначала это может показаться слабостью. Но потом ты понимаешь, что этот голый и сухой звук, в котором просто негде спрятаться, и есть сила», — пишут обозреватели Apple Music.
Florence and the Machine — «Everybody Scream» (сингл)
Флоренс Уэлч возвращается с новой пластинкой — «Everybody Scream» выйдет 31 октября. Над 12-трековым альбомом она в течение двух лет работала вместе с Марком Боуэном из Idles, Аароном Десснером из The National и Мицки, а заглавный одноименный сингл спродюсировал Джеймс Форд (работал с Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz!).
Marissa Nadler — «New Radiations» (альбом)
Королева дрим-фолка и обладательница «голоса, который в мифологические времена мог бы заманить мужчин на смерть в море», выпустила свой 10-й альбом. И это сборник гипнотических гитарных баллад — ни на одной из 11 композиций нет даже перкуссии, все внимание сосредоточено на вокале, окутывающем, как осенние облака небо.
Если бы первую часть «Сумерек» снимали в 2025 году, альбом «New Radiations» стал бы для нее идеальным саундтреком!
Deftones — «Private Music» (альбом)
Десятый и первый за пять лет альбом Deftones подтверждает их статус главных представителей альтернативного метала: мастеров хэви-рока, которые так же искусно балансируют на грани поп-музыки. Частично об этом говорит и название, которое, на первый взгляд, выглядит провокационным — но его суть гораздо проще. «Это было наименование папки на моем рабочем столе, куда я складывал все материалы, пока мы работали над песнями», — рассказывает вокалист Чино Морено.
Wolf Alice — «The Clearing» (альбом)
Свой четвертый альбом британцы Wolf Alice придумали в родном северном Лондоне, а записали в Лос-Анджелесе — в этом музыкантам помог продюсер Адель и Пола Маккартни Грег Керстин. «The Clearing» получился веселым, гламурным и еще более грандиозным, чем его предшественник «Blue Weekend» 2021 года — первый чарттоппер группы в Великобритании.
Сироткин — «Х» (сборник)
21 наша, ваша и группы Сергея Сироткина любимая песня теперь есть на одном сборнике, приуроченном к 10-летию бэнда. Бонус-трек — «Этарай 18.07.2015»: атмосферный инди-рок с ностальгическими элементами синти-попа. «Под гипнотизирующий, зацикленный гитарный рифф, переплетенный с вязким, вкрадчивым вокалом и гулкими, словно эхо, реверберациями, лирический герой композиции погрузится в экзистенциальные размышления и поиски личного рая», — говорят музыканты.
ПУРА — «Молчание Восточной Сибири» (альбом)
Новый подписант «Диско-клуба» — уроженец Улан-Удэ, который сейчас живет в Москве. Он делает альтернативный хип-хоп новой волны, переплетая его с этническими, почти хтоническими мотивами. «Мой первый альбом. В нем я описываю свою родину через музыку, но вам никогда не увидеть ее моими глазами. Остается только слушать», — говорит музыкант.
