Florence + the Machine, Deftones и Мак Демарко: что послушать на этой неделе

Marissa Nadler — «New Radiations» (альбом)

Королева дрим-фолка и обладательница «голоса, который в мифологические времена мог бы заманить мужчин на смерть в море», выпустила свой 10-й альбом. И это сборник гипнотических гитарных баллад — ни на одной из 11 композиций нет даже перкуссии, все внимание сосредоточено на вокале, окутывающем, как осенние облака небо.

Если бы первую часть «Сумерек» снимали в 2025 году, альбом «New Radiations» стал бы для нее идеальным саундтреком!