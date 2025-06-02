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Майли Сайрус, ANIKV и сольный альбом Мэтта Бернингера из группы The National: что послушать на этой неделе

Дебютный альбом звездного фотографа Алексея Корзова (снимал Никонова и Децла!), экспериментальный психоделический опыт Майли Сайрус, плохой роман у ANIKV, а еще изобретательный релиз нигерийского музыканта Obongjayar. Рассказываем об этих и других главных пластинках и синглах, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы!

Обложка альбома

Miley Cyrus — «Something Beautiful» (альбом)

Свою следующую после триумфального «Endless Summer Vacation» 2023 года пластинку певица сравнивает с «The Wall» Pink Floyd, «но с лучшим гардеробом, более гламурным и наполненным поп-культурой». А еще «Something Beautiful» — настоящий музыкальный эксперимент, призванный стать «психоделическим» опытом для слушателей. «Я хочу воздействовать на частоты в вашем теле, которые заставят вас вибрировать на другом уровне», — заявила Сайрус.

Не расслабляйтесь: это только разогрев перед следующим, еще более новаторским альбомом Майли!

ANIKV — «bad romance» (сингл)

Новый танцевальный трек от ANIKV, на который певица сняла клип в Шанхае вместе с режиссером Никитой Вильчинским. И если рабочий стол Windows с ностальгическим Скрепышом из сниппета не врет, скоро нас ждет альбом «TAURUS»!

Обложка альбома

Obongjayar — «Paradise Now» (альбом)

Базирующийся в Лондоне нигерийский музыкант Obongjayar заслужил внимание благодаря смеси афробита, соула и хип-хопа, из которой он конструирует свои треки. На альбоме «Paradise Now» к ней добавились синти-панк и электропоп — направления, которые он исследует в сотрудничестве с продюсером Квесом Дарко, Карлосом О'Коннелом из Fontaines D.C. и Little Simz.

Обложка альбома

Shura — «I Got Too Sad for My Friends» (альбом)

Английская певица Александра Дентон aka Shura выпустила третий и первый за шесть лет студийный альбом. На синти-поп-пластинке «I Got Too Sad for My Friends» она поет о социальном беспокойстве, рефлексирует о пандемии и делится своими любовными переживаниями.

Levandowskiy — «В сахаре дни» (сингл)

Воздушный инди-поп сингл от музыканта, продюсера и экс-гитариста «Gruppa Skryptonite». Обложка отсылает к работам художника-сюрреалиста Рене Магритта, а сам трек — «идеальный саундтрек для романтического путешествия по скоростной трассе М11», говорит музыкант.

Обложка альбома

Matt Berninger — «Get Sunk» (альбом)

Мэтт Бернингер из группы The National записал свой второй сольный альбом в самом настоящем подвале — вместе с Букером Т. Джонсом, Мэг Даффи из Hand Habits, Кайлом Резником из сессионного состава The National и музыкантами рок-группы The Walkmen. «Наши сердца похожи на старые колодцы, наполненные грошами и червями. Я не могу удержаться, чтобы не спуститься на дно своего, чтобы посмотреть, что там еще есть. Но иногда можно застрять», — говорит Бернингер о концепции альбома.

Обложка альбома

KORZOV — «Тоска» (альбом)

Фотограф Алексей Корзов, автор черно-белых портретов Юры Музыченко, Лехи Никонова, Децла и других музыкантов, выпустил первый альбом под псевдонимом KORZOV. Это пять разных по стилю треков, в которых пост-панк встречает инди, а поп-рок — нью-вейв. Связывает их одна общая линия — любовь двух вымышленных лирических героев из Петербурга.

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