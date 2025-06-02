Майли Сайрус, ANIKV и сольный альбом Мэтта Бернингера из группы The National: что послушать на этой неделе

Miley Cyrus — «Something Beautiful» (альбом)

Свою следующую после триумфального «Endless Summer Vacation» 2023 года пластинку певица сравнивает с «The Wall» Pink Floyd, «но с лучшим гардеробом, более гламурным и наполненным поп-культурой». А еще «Something Beautiful» — настоящий музыкальный эксперимент, призванный стать «психоделическим» опытом для слушателей. «Я хочу воздействовать на частоты в вашем теле, которые заставят вас вибрировать на другом уровне», — заявила Сайрус.

Не расслабляйтесь: это только разогрев перед следующим, еще более новаторским альбомом Майли!