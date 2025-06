Майли Сайрус, ANIKV и сольный альбом Мэтта Бернингера из группы The National: что послушать на этой неделе

Shura — «I Got Too Sad for My Friends» (альбом)

Английская певица Александра Дентон aka Shura выпустила третий и первый за шесть лет студийный альбом. На синти-поп-пластинке «I Got Too Sad for My Friends» она поет о социальном беспокойстве, рефлексирует о пандемии и делится своими любовными переживаниями.