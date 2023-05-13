Daft Punk вернулись с переизданием альбома Random Access Memories

В новую версию релиза вошли дополнительные 35 минут неизданной ранее музыки, включая демо-записи и ауттейки с сессий записи. В числе новинок — песня Infinity Repeating, в ней принял участие фронтмен The Strokes Джулиан Касабланкас.
Помимо оригинального треклиста, включающего такие хиты, как Get Lucky, новое издание содержит студийные ауттейки открывающей альбом композиции Give Live Back To Music, вокодерные тесты Lose Yourself To Dance и песню Horizon, которая ранее выходила только на японской версии CD.
Вместе с переизданием песен, группа выпустила анимационный клип на демо-запись Infinity Repeating.В нем под музыку показана эволюция человека.
Random Access Memories — четвертый и последний альбом французского электронного дуэта. Он получил «Грэмми» в номинациях «Альбом года», «Лучший электронный/танцевальный альбом» и «Лучший инжиниринг альбома, не классического».
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