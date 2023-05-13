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Музыка

Daft Punk вернулись с переизданием альбома Random Access Memories

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В новую версию релиза вошли дополнительные 35 минут неизданной ранее музыки, включая демо-записи и ауттейки с сессий записи. В числе новинок — песня Infinity Repeating, в ней принял участие фронтмен The Strokes Джулиан Касабланкас.

Olena Tatarintseva / Shutterstock.com

Помимо оригинального треклиста, включающего такие хиты, как Get Lucky, новое издание содержит студийные ауттейки открывающей альбом композиции Give Live Back To Music, вокодерные тесты Lose Yourself To Dance и песню Horizon, которая ранее выходила только на японской версии CD.

Вместе с переизданием песен, группа выпустила анимационный клип на демо-запись Infinity Repeating.В нем под музыку показана эволюция человека.

Random Access Memories — четвертый и последний альбом французского электронного дуэта. Он получил «Грэмми» в номинациях «Альбом года», «Лучший электронный/танцевальный альбом» и «Лучший инжиниринг альбома, не классического».

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