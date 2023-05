Daft Punk вернулись с переизданием альбома Random Access Memories

Помимо оригинального треклиста, включающего такие хиты, как Get Lucky, новое издание содержит студийные ауттейки открывающей альбом композиции Give Live Back To Music, вокодерные тесты Lose Yourself To Dance и песню Horizon, которая ранее выходила только на японской версии CD.

Вместе с переизданием песен, группа выпустила анимационный клип на демо-запись Infinity Repeating.В нем под музыку показана эволюция человека.