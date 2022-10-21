«The Car»: послушайте новый альбом Arctic Monkeys

С новым альбомом Arctic Monkeys «вернулись на землю»: на «The Car» научная фантастика, присутствующая в текстах «Tranquility Base Hotel & Casino», исключена. «Это мой ответ на другие вещи, которые мы сочинили. Эта идея чего-то, звучащего «кинематографично». Я никогда полностью не соглашаюсь с этим, но на этот раз он звучит громче», — отметил фронтмен группы Алекс Тернер.

«Я думаю, что с этой записью мы приблизились к лучшей версии более динамичного общего звучания. Струнные на этой пластинке то появляются, то выходят из фокуса, и это был преднамеренный ход — и, надеюсь, у всего есть свое собственное пространство. Наступает время, когда группа выходит на первый план, а затем на первый план выходят струнные», — поделился музыкант.