«The Car»: послушайте новый альбом Arctic Monkeys

В рецензии на Apple Music «The Car» описывается как «набор утонченной и потрясающе воспитанной поп-музыки середины века, которая кажется на расстоянии многих световых лет от юношеской турбулентности их исторического дебюта 2006 года». Если тогда, на «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not», Arctic Monkeys писали песни с намерением раскупорить их на сцене, то сейчас музыканты полностью заняты ремеслом — редактируют, формируют, выделяют детали, которые раскрываются при повторном прослушивании.