«The Car»: послушайте новый альбом Arctic Monkeys

Британцы возвращаются с первым за четыре года и седьмым в дискографии полноформатным релизом.
«The Car» продолжает общее направление, заданное своим предшественником «Tranquility Base Hotel & Casino» (2018): отойдя от рок-н-ролльного звучания «AM» (2013), музыканты обращаются к психоделике и фри-джазу, облачая многоуровневые композиции в теплый аналоговый визуал. Это прослеживается и в клипах, выполненных на пленку; нарочито состаренных, будто архивных и снятых на рубеже 80-х и 90-х.
В рецензии на Apple Music «The Car» описывается как «набор утонченной и потрясающе воспитанной поп-музыки середины века, которая кажется на расстоянии многих световых лет от юношеской турбулентности их исторического дебюта 2006 года». Если тогда, на «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not», Arctic Monkeys писали песни с намерением раскупорить их на сцене, то сейчас музыканты полностью заняты ремеслом — редактируют, формируют, выделяют детали, которые раскрываются при повторном прослушивании.
С новым альбомом Arctic Monkeys «вернулись на землю»: на «The Car» научная фантастика, присутствующая в текстах «Tranquility Base Hotel & Casino», исключена. «Это мой ответ на другие вещи, которые мы сочинили. Эта идея чего-то, звучащего «кинематографично». Я никогда полностью не соглашаюсь с этим, но на этот раз он звучит громче», — отметил фронтмен группы Алекс Тернер.
«Я думаю, что с этой записью мы приблизились к лучшей версии более динамичного общего звучания. Струнные на этой пластинке то появляются, то выходят из фокуса, и это был преднамеренный ход — и, надеюсь, у всего есть свое собственное пространство. Наступает время, когда группа выходит на первый план, а затем на первый план выходят струнные», — поделился музыкант.
Продюсером пластинки выступил Джеймс Форд — давний соратник Arctic Monkeys, в том числе работавший над мини-альбомом «Submarine» Алекса Тернера и «Suck It And See» 2011 года. Запись «The Car» проходила лондонской студии RAK Studios и парижской La Frette, а также в исторических интерьерах аббатства Батли в Саффолке, основанном в 1171 году главным юстициарием короля Генриха II — сейчас здание сдается в аренду.
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