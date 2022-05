Скончался клавишник и один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер

«Мы потрясены и переполнены всепоглощающей печалью в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди «Флетча» Флетчера. У Флетча было настоящее золотое сердце, он всегда был рядом, когда нужна была поддержка, оживленная беседа, искренний смех или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей. Мы просим вас держать их в своих мыслях и уважать их частную жизнь в это трудное время», — сообщили участники Depeche Mode в Twitter-аккаунте группы.

Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года в английском Ноттингеме, в школьные годы увлекался футболом. В конце 1970-х вместе со приятелем по школе Винс Кларк организовал музыкальную группу No Romance in China, в которой играл на бас-гитаре. В 1980 году Флетчер познакомился с Мартином Гором — будущим гитаристом и бэе-вокалистом Depeche Mode. Вместе с Кларком трио преобразовалось в новую группу Composition of Sound. После присоединения вокалиста Дэвида Гаана группа переименовалась в Depeche Mode.

В 2022 году Флетчер основал свой собственный лейбл Toast Hawaii, специализирующийся на продвижении электронной музыки. С тех пор он также гастролировал как диджей. Причина смерти музыканта не сообщается.