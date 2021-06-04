Музыкальные новинки мая: посмертный альбом DMX, Нью-Йорк 70-ых от St. Vincent и первый сольный EP Петара Мартича (экс-«Пасош»)

Май в музыке отметился двумя знаковыми событиями. Вышел посмертный альбом рэпера DMX, скончавшегося в возрасте 50 лет от сердечного приступа, а Петар Мартич, завершив историю группы «Пасош» после обвинения в абьюзе, выпустил первый сольный EP. Эта подборка оказалась более рэп-настроенной, чем когда-либо — редактор «Собака.ru» Даша Гладких рассказывает о главных музыкальных релизах последнего месяца весны.
Петар Мартич — «23»
В марте лидера московского нойз-поп-трио «Пасош» Петара Мартича обвинили в абьюзе. За признанием его бывшей девушки на страницах Wonderzine последовал скандал, закрытие основанного участниками «Пасош» лейбла «Домашняя работа», приостановка деятельности группы. От самого Петара не было ничего слышно месяц — как оказалось, он не просто приходил в себя, но и работал над сольным материалом. Теперь музыкант, который за почти десятилетие дважды сменял амплуа — от маскулинного, протестного и шутливого рэпера в «Прыгай киска» до продолжателя эмо-школы и гаражного рока в «Пасош» — обращается к олдскульному хип-хопу и рассказывает очень личную историю от первого лица.
Первый сольный релиз должен был стать более веселым и бодрым — тот материал, над которым Петар «в том или ином виде» пытался работать с 2017 года, был завершен к февралю 2020-го, но «по понятным причинам» музыкант не нашел в себе сил и желания возвращаться к нему. На новом материале он «отказывается быть в созависимых отношениях с российской журналистикой», оставляет «все ненужное где-то за спиной», и снова возвращается домой, в Блок 23 — район в Белграде, в котором родился и жил до 9 лет, пока не переехал в Россию. Здесь можно услышать и рефлекцию человека, по которому проехались катком «культуры отмены», и прощание с прошлым — завершающий трек «Сериалы» это одновременно и кавер на «Сериалы» с первого альбома «Пасош», и уверенная точка в лично для него непростой истории.
«Я в том или ином виде пытался сесть за сольный материал с осени 2017. С тех пор раз в пол года или год я начинал над чем-то работать, делал наброски, но либо что-то отвлекало меня, либо интерес пропадал. В конце 2020 года я в очередной раз принялся писать сольный альбом, и этот раз оказался продуктивнее предыдущих. К концу февраля он был почти готов. Веселый, бодрый, местами жесткий олдскульный хип-хоп. Все давно хотели от меня рэпа, я часто с ним заигрывал, а это единственное его проявление, в котором я себя видел. Но потом со мной произошло много плохих вещей. По понятным причинам, я не нашёл в себе сил и желания возвращаться к своему веселому ироничному рэп альбому. Вместо этого получился вот этот релиз. В нем сохранился олдскульный звук, но тематически он гораздо лиричнее».
St. Vincent — Daddy’s Home
Свой шестой студийный альбом американская певица и автор песен Энни Кларк начала писать еще зимой 2019 года — примерно в то время, когда ее отец был освобожден из тюрьмы после девяти лет заключения. Его «невероятно грустная» и «невероятно абсурдная» история стала толчком к записи, а заглавный трек — практически хрестоматийный, описывающий то, как певица забирает отца домой. Вдохновением для Daddy’s Home послужили фильмы режиссера Джона Кассаветиса и американская музыка 1970-х годов — в частности, личности Дэвида Боуи и Принса. Сама St. Vincent охарактеризовала релиз как «звук пребывания в центре Нью-Йорка в 1973 году».
J.Cole — The Off-Season
The Off-Season — четвертый по счету в дискографии J.Cole. Он работал над альбомом не один год — некоторые песни были написаны несколько лет назад, а сама пластинка отсылает к ранним работам рэпера, в обложках или названиях которых отражается тема баскетбола. Тупак Шакур, Нас, Джей-Зи и Эминем — это те артисты, на которых часто ссылается Коул, обсуждая вопрос о влиянии других хип-хоп исполнителей на его стиль. Начиная с Cole World: The Sideline Story 2011 года музыканнт «был полностью поглощен тем, что принесет ему место на подиуме рядом с его кумирами».
Как считают обозреватели Pitchfork, поэтому все его работы были похожи на то, «как будто он прочитал копию «Как сделать классический рэп-альбом для чайников» и с тех пор пытается воспроизвести ее». Его фиты более гармоничны и расслаблены, чем сольные треки — на новом альбоме он преуспевает, когда сотрудничает с 21 Savage, Cam’Ron, Lil Baby, Morray, Bas, 6lack, JID, James Fauntleroy и другими артистами. Там, где Коул остается один, становится слишком серьезно — «просто он настолько серьезен, что может сделать рэп похожим на подготовку к экзамену». Даже если это так, то экзамен он точно не проводил — на новой пластинке новая школа и олдскул приятельски соседствуют. Идя дальше, J.Cole не забывает, к чему стремился.
Jorja Smith — Be Right Back
Джоржа Смит, подарившая нам лирические баллады дебютным альбомом Lost & Found, не торопится выпускать вторую полноформатную пластинку. Но подогревает интерес и напоминает о себе новым мини-альбомом. На Be Right Back певица показывает томный английский соул, уже свою визитную карточку, и не забывает экспериментировать — с голосовыми регистрами и живыми инструментами. EP состоит из восьми треков, в том числе дуэта с Shaybo — в нем две певицы исследуют роскошную жизнь артистов, в которой слава не всегда приходит вместе со счастьем. Этот прекрасный в своей мрачности релиз — коллекция, которая должна заставить вас жаждать ее следующего шага.
Boulevard Depo и Jeembo — «Омофор»
Совместный релиз Boulevard Depo и Jeembo, знакомых с начала 2010-х и выпустивших в 2013 году первый дуэт, был вопросом времени. Основатель YungRussia и его бывший участник объединились, чтобы создать «прототип универсального ключа к человеческой психике». Концепцию позаимствовали у ученого Игоря Смирнова, который занимался психотехнологиями и разработал программу внушения «Омофор». Boulevard Depo уверяет: если «послушать этот релиз 6 раз подряд, то можно стать сверхчеловеком: пройдет депрессия, появятся деньги в кармане и правильные жизненные ориентиры». Все шесть треков на мини-альбоме закольцованы и сменяют друг друга: настраивают на хороший день, проводят шоковую терапию после расслабления, рассказывают историю «темщиков», диссят лейблы и их отношение к подписантам, становятся оммажем «Биографии» «Кровостока» и программируют на то, чтобы люди «катили по трассе жизни на полной скорости, но с пониманием дела».
Morgenshtern — Million Dollar: Happiness и Million Dollar: Business
Пятница, как известно, день музыкальных релизов, и Моргенштерна решил не мелочиться — выпуститься два раза подряд. 21 мая на стримингах появился альбом Million Dollar: Happiness, спустя ровно неделю, 28 мая, Million Dollar: Business. За первый исполнитель получил один миллион долларов только в качестве предоплаты, он вышел в день рождения Kizaru — коллеги, с которым у Моргенштерна давний конфликт. Подогрет он был, как ни странно, мелочью — стикерами во ВКонтакте с «Кизякой». Но и эта мелочь осталась незамеченной — за этот финт Kizaru пригрозил удалить с платформы все свои релизы.
Второй альбом оказался самым серьезным релизом в карьере Моргенштерна. Здесь нет пьяных фристайлов под гитару и треков, в которых исполнитель ничего больше не делает, кроме как рыгает. К нему возвращается его «Dr Dre» Slava Marlow, бит которого можно услышать в песне Hublot. Несмотря на напряженные отношения компаньонов, Алишер радуется успехам коллеги: «Что сделал Слава? Сделал всех». Обложки двух альбомов, как пазлы, собираются в одну картинку, показывая две стороны «одной медали» Моргенштерна как феномена — клоун и величайший комбинатор, который стрижет купоны со стримингов и наивной молодежи.
Стоит отдать ему должное — этот человек умеет делать красивые и, что немаловажно, нестыдные рекламные интеграции. Посмотрите как минимум ролик с блеклым названием «Я в армии», который на деле оказывается посвященным многопользовательской онлайн-игре с элементами симулятора. Во всем остальном Моргенштерн, не лишенный таланта, уже исчерпал идеи, на четвертом году творчества у него закончилась фантазия. Как отметил музыкальный критик Олег Кармунин, помимо Моргенштерна «миллионы зарабатывают Баста, Илья Лагутенко, Сергей Жуков, Елена Ваенга, Земфира»: «Все эти люди могли бы петь о том, какие у них доходы. О том, как они носят часы Hublot и нанимают себе охранников. И охранников охранникам. Но вот загадка — никто не поет. Все стараются писать о разном. Чтобы каждый раз был как первый и всегда было интересно. В этом и смысл поп-музыки. Быть мультимиллионером, но спеть: "Немного жаль моей любви. Немного жаль твоей надежды"».
Twenty One Pilots — Scaled And Icy
Scaled And Icy — первый студийный альбом американского дуэта из Огайо за три года. Еще одна карантинная работа: пластинка была записана солистом Тайлером Джозефом в домашней студии, барабанщик Джош Дан также работал из своего дома, пересылая материал по Сети. Получился самый оптимистичный альбом группы с самого ее появления в 2009 году, что Джозеф объясняет как реакцию на «странные и мрачные обстоятельства» периода пандемии. Музыканты отклоняются от темной стилистики двух предыдущих альбомов и возвращаются к игривому альт-поп звучанию пластинки Vessel 2013 года, подарившей им путевку в мейнстрим.
МС Сенечка — «Космически земное путешествие»
МС Сенечка, которого называют самым позитивным рэпером России, выпустил новый мини-альбом «Космически земное приключение». Релиз знакомит слушателей с «повзрослевшим» музыкантом — на смену привычной беззаботности приходят рефлексия и легкая грусть с «космическим» звучанием. «Космически земное приключение» — своеобразная капсула времени. Это одновременно приключение и путешествие внутрь себя, из которого невозможно вернуться прежним. Что и демонстрирует музыкант, претерпевший внутренние изменения — на новом мини-альбоме от отходит от привычной для себя беззаботности и углубляется в рефлексию. Шесть треков на релизе передают ощущения легкой грусти и пустоты — такие же, какие возникают при мысли о космосе.
Nicki Minaj — Beam Me Up Scotty
Титулованная королева хип-хопа Nicki Minaj перевыпустила на стримингах Beam Me Up Scotty, один из трех первых микстейпов, который дал старт ее карьере. В далеком 2009 году заметил талант молодой Минаж Лил Уэйн, который, услышав микстейпы Playtime Is Over, Sucka Free и Beam Me Up Scotty, заключил с ней контракт от имени своего лейбла Young Money Entertainment. В переиздание релиза 2009 года вошли три новых трека — фит с Drake и Lil Wayne, сольный Fractions и ремикс Crocodile Tears при участии Skillibeng. Последний на сегодняшний день альбом Минаж Queen вышел в 2018 году. В конце 2019-го она объявила о завершении карьеры, а через год родила ребенка. Похоже, сейчас артистка возвращается в игру, начало уже положено. «Не могу дождаться, когда скоро поделюсь с вами своим альбомом», — заявляет Минаж, отправляя фанатам «сердечки».
Black Midi — Cavalcade
На втором студийном альбоме британская авант-группа Black Midi пытается укротить силы звукового хаоса. Cavalcade — джаз, мат-рок, арт-панк и альтернатива, смешивание которых происходит с шумом. Как «Полет шмеля» Римского-Корсакова и «Полет Валькирий» Вагнера в одном флаконе и на современный лад — общий катарсис сглаживает спокойный вокал и переходы на инди-рок. Несмотря на кажущуюся эмоциональность, при создании второго лонгплея Black Midi прибегли к более продуманному подходу к написанию и записи, в отличие от импровизации, использованной для их дебютного студийного альбома Schlagenheim 2019 года. В обзоре для Exclaim Сидней Бразил заявил: «Cavalcade — это альбом крайностей, колеблющийся от бездельничанья волшебства до угловатого кошмара прог-рока. Он умен и хорошо просчитан, выражая их диапазон как музыкантов. Самое главное, это лучший путь».
DMX — Exodus
Вечером 2 апреля рэпер DMX был доставлен в больницу Уайт-Плейнс штата Нью-Йорк после сердечного приступа, в ту же ночь пережил церебральную гипоксию, кислородное голодание мозга, парамедики пытались реанимировать его. Эрл Симмонс скончался 9 апреля в возрасте 50 лет. Шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200. «Эрл был воином, сражавшимся до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, которое мы проводили с ним... Музыка Эрла вдохновляла бесчисленных поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно. Мы ценим всю любовь и поддержку в это невероятно трудное время», — сообщила его семья.
Работа над Exodus, восьмым по счету, первым с 2012 года и первым посмертным студийным альбомом, началась еще до смерти DMX, в 2020 году — рэпер работал над материалом в студии Snoop Dogg в Лос-Анджелесе. Свое название пластинка получила в честь одного из сыновей музыканта по имени Эксодус. Исполнительным продюсером выступил Кассим Дауд Дин, более известный под сценическим именем Swizz Beatz — давний друг и соавтор DMX. На альбоме отметился и Канье Уэст — в закрывающей композиции Prayer. «Мы записали трек вживую на воскресной службе Канье. Это была последняя молитва X, поэтому мы включили сюда именно ее. Он читал еще одну молитву, в которой был рэп, но эта показалась более уместной. Молитвы у него получались мастерски, это уж точно», — говорит Swizz.
«Всадники ЖКХ» — «Дегенерат»
Сложилась новая московская волна. Художники, диджеи, сооснователи культовых клубов и другие серьезные люди берут в руки гитары и синтезаторы. В начале весны вышел альбом «Пешеход» Димы Пантюшина (художника, дизайнера и основателя «Энтузиаста») и Саши Липского (диджея, половины дуэта Simple Symmetry и бывшего клавишника группы Pompeya). В конце весны — «Дегенерат» группы «Всадники ЖКХ». Придумали их деятели московской рейв-культуры и знатоки электронной музыки — Сережа Голиков (диджей, сооснователь «Рабицы» и автор проекта «Дорогой Сережа») и Стас Кардонов (диджей Сross и продюсер Sickdisco).
Не только в бэкграунде прослеживается схожесть всех представителей этой новой московской волны — объединяет их тонкий юмор в текстах, который считывается очень гармонично. Но у каждого по-своему. «Пешеход двигается по брусчатке и собянинской плитке, Дегенерат — по асфальту спальников и обочинам Подмосковья. Пешеход предлагает отвлечься от суеты и резких движений, Дегенерат — суетолог и любые морали отрицает. Пешеход — любитель советского мультфильма, Дегенерат — маргинального неонуара. Ну и так далее», — пишет «Психо Daily». «Шоссе в ***** [глубинку], по радио играет какая-то ***** [что-то стремное]» отсылает к Майку Науменко, разкидистые гитары — к «Браво» времен Агузаровой. Синкопы, диссонансы — это уже больше от ГШ, давно занявших уверенную позицию на московской сцене. Их, кстати, сравнение с «Браво» тоже стороной не обошло. Можно ли сказать, что сейчас снова 80-е?
«Психея» — «Видения»
Атланты, держащие на плечах альтернативную сцену в России, группа «Психея» во главе с лидером Фео открещивается от давних заслуг и заявляет, что топит за андеграунд. Их новый альбом «Видения» — экспериментальная работа к 25-летию коллектива, подводящая итоги проделанной работы. «Слишком сложно» в данном случае — неоскорбительное описание. Это громоздкий трехчастный психоделический альт-метал, разделенный на акты-«видения», смесь электроники, хардкора и ритмичного шума, подогретая небывалым хронометражем — от чуть более 5 до почти 12 минут за песню. Первый за семь лет альбом «Психеи» — суровое музыкальное путешествие, к которому следует подготовиться заранее. Осторожно: при прослушивании возможно прозрение.
Леонид Агутин — «Включите свет»
Агутин — человек, спасший нам карантин своими стримами на «Сиреневой луне», а его музыка — универсальное лекарство от скуки и пилюля в моменты, когда тоска по прошлому сосет под ложечкой. Для тех, у кого это чувство уже вызывает дискомфорт, на новом альбоме «Включите свет» есть фит с группой «Отпетые мошенники», которые задиристо вычитывают оммажи группе «Гости из будущего» — проверено, помогает! В новую пластинку также вошла композиция «Золотистого меда струя из бутылки текла» — трибьют Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда», представленный весной этого года и собравший в себе работы 24 исполнителей.
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