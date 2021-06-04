Музыкальные новинки мая: посмертный альбом DMX, Нью-Йорк 70-ых от St. Vincent и первый сольный EP Петара Мартича (экс-«Пасош»)

Петар Мартич — «23»

В марте лидера московского нойз-поп-трио «Пасош» Петара Мартича обвинили в абьюзе. За признанием его бывшей девушки на страницах Wonderzine последовал скандал, закрытие основанного участниками «Пасош» лейбла «Домашняя работа», приостановка деятельности группы. От самого Петара не было ничего слышно месяц — как оказалось, он не просто приходил в себя, но и работал над сольным материалом. Теперь музыкант, который за почти десятилетие дважды сменял амплуа — от маскулинного, протестного и шутливого рэпера в «Прыгай киска» до продолжателя эмо-школы и гаражного рока в «Пасош» — обращается к олдскульному хип-хопу и рассказывает очень личную историю от первого лица.

Первый сольный релиз должен был стать более веселым и бодрым — тот материал, над которым Петар «в том или ином виде» пытался работать с 2017 года, был завершен к февралю 2020-го, но «по понятным причинам» музыкант не нашел в себе сил и желания возвращаться к нему. На новом материале он «отказывается быть в созависимых отношениях с российской журналистикой», оставляет «все ненужное где-то за спиной», и снова возвращается домой, в Блок 23 — район в Белграде, в котором родился и жил до 9 лет, пока не переехал в Россию. Здесь можно услышать и рефлекцию человека, по которому проехались катком «культуры отмены», и прощание с прошлым — завершающий трек «Сериалы» это одновременно и кавер на «Сериалы» с первого альбома «Пасош», и уверенная точка в лично для него непростой истории.