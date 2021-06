Музыкальные новинки мая: посмертный альбом DMX, Нью-Йорк 70-ых от St. Vincent и первый сольный EP Петара Мартича (экс-«Пасош»)

Nicki Minaj — Beam Me Up Scotty

Титулованная королева хип-хопа Nicki Minaj перевыпустила на стримингах Beam Me Up Scotty, один из трех первых микстейпов, который дал старт ее карьере. В далеком 2009 году заметил талант молодой Минаж Лил Уэйн, который, услышав микстейпы Playtime Is Over, Sucka Free и Beam Me Up Scotty, заключил с ней контракт от имени своего лейбла Young Money Entertainment. В переиздание релиза 2009 года вошли три новых трека — фит с Drake и Lil Wayne, сольный Fractions и ремикс Crocodile Tears при участии Skillibeng. Последний на сегодняшний день альбом Минаж Queen вышел в 2018 году. В конце 2019-го она объявила о завершении карьеры, а через год родила ребенка. Похоже, сейчас артистка возвращается в игру, начало уже положено. «Не могу дождаться, когда скоро поделюсь с вами своим альбомом», — заявляет Минаж, отправляя фанатам «сердечки».