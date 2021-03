Zero Point: послушайте электронный альбом композитора Алексея Ретинского

«Если тысячи нитей продеть в игольное ушко, то от сильнейшего давления тонкий металл лопнет. Теперь представим, что нити — это все явления нашей жизни и что момент разрыва металла — это есть возникновение настоящего из триады «прошлое-настоящее-будущее». И тогда эти единовременные искрящиеся моменты «здесь и сейчас» из-за своего бесконечного количества на минимальную долю времени превратятся в продленный звук», — рассказал «Собака.ru» композитор.

Также в альбом вошли сочинения: Madrigal to Be Here, посвященное зданию пивоварни XIX века в австрийском городе Грац, которое власти города решили снести для постройки нового стадиона; Africa, основанное на диктофонных интервью Рут Вайс (немецкой писательницы, правозащитницы и борца с апартеидом) с коренным населением Африки в 1960-е и 1970-е годы; Hamlet — звуковая инсталляция, которая играла перед спектаклем «Гамлет. Вавилон» (театральной копродукции Украины и Швейцарии), чтобы погрузить зрителей в атмосферу спектакля до его начала.