Zero Point: послушайте электронный альбом композитора Алексея Ретинского

Альбом Zero Point — это собрание автономных работ, созданных Алексеем Ретинским по заказу прогрессивных музеев, галерей и театров. Своей музыкой Алексей помогает художникам и режиссерам придать современный язык танцу, изобразительному искусству, а также переосмыслить городскую среду.

В центральной композиции альбома Zero Point воплощена идея о переизбытке информации в современном мире. Ретинский попытался создать антологию звучащего вокруг нас мира и включил в трек самые разнообразные семплы: от аудио-цитат из голливудского кино до звуков фабричных машин, от цитат классической музыки до тривиально бытовых шумов. Шумный и набирающий скорость саунд в конце трека растворяется в медитативном пространстве — это и есть нулевая точка или точка небытия.