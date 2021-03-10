Zero Point: послушайте электронный альбом композитора Алексея Ретинского

Композитор Алексей Ретинский, первый резидент «Дома Радио» и musicAeterna Теодора Курентзиса, выпустил электронный альбом Zero Point. В него вошли четыре масштабных композиции-инсталляции, которые автор создал во время сотрудничества с европейскими выставочными, театральными и городскими проектами.
Альбом Zero Point — это собрание автономных работ, созданных Алексеем Ретинским по заказу прогрессивных музеев, галерей и театров. Своей музыкой Алексей помогает художникам и режиссерам придать современный язык танцу, изобразительному искусству, а также переосмыслить городскую среду.
В центральной композиции альбома Zero Point воплощена идея о переизбытке информации в современном мире. Ретинский попытался создать антологию звучащего вокруг нас мира и включил в трек самые разнообразные семплы: от аудио-цитат из голливудского кино до звуков фабричных машин, от цитат классической музыки до тривиально бытовых шумов. Шумный и набирающий скорость саунд в конце трека растворяется в медитативном пространстве — это и есть нулевая точка или точка небытия.
«Если тысячи нитей продеть в игольное ушко, то от сильнейшего давления тонкий металл лопнет. Теперь представим, что нити — это все явления нашей жизни и что момент разрыва металла — это есть возникновение настоящего из триады «прошлое-настоящее-будущее». И тогда эти единовременные искрящиеся моменты «здесь и сейчас» из-за своего бесконечного количества на минимальную долю времени превратятся в продленный звук», — рассказал «Собака.ru» композитор.
Также в альбом вошли сочинения: Madrigal to Be Here, посвященное зданию пивоварни XIX века в австрийском городе Грац, которое власти города решили снести для постройки нового стадиона; Africa, основанное на диктофонных интервью Рут Вайс (немецкой писательницы, правозащитницы и борца с апартеидом) с коренным населением Африки в 1960-е и 1970-е годы; Hamlet — звуковая инсталляция, которая играла перед спектаклем «Гамлет. Вавилон» (театральной копродукции Украины и Швейцарии), чтобы погрузить зрителей в атмосферу спектакля до его начала.
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