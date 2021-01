Крупнейший фестиваль Coachella, перенесенный на октябрь 2021 года, отменили из-за пандемии

В департаменте здравоохранения округа Риверсайд заявили, что проведение этих фестивалей может увеличить риск распространения коронавируса, поскольку они собирают «сотни тысяч гостей из множества стран».

Coachella должен был пройти в апреле, но его перенесли из-за пандемии на октябрь 2021 года, однако в итоге его решили отменить. В лайн-апе были заявлены Лана Дель Рей, Rage Against the Machine, Трэвис Скотт, а также российская группировка «Ленинград». При этом не уточняются новые даты проведения фестиваля.

Напомним, организаторы фестиваля ранее показали документальный фильм о 20-летии своего масштабного проекта. Премьера документалки Coachella: 20 Years In The Desert («Коачелла: 20 лет в пустыне») состоялась в прямом эфире на YouTube-канале фестиваля 10 апреля и рассказала о самых ярких моментах в его истории. Среди артистов, которые приняли участие в съемках, Билли Айлиш, Канье Уэст, Мадонна, Трэвис Скотт, Daft Punk, LCD Soundsystem, Pixies, Swedish House Mafia, Björk, The White Stripes, Moby, Beck, Radiohead и другие музыканты.