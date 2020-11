Названы победители музыкальной премии Apple Music Awards-2020. Артистом года стал Lil Baby

Прорыв года — рэпер и певица Megan Thee Stallion. Ее сотрудничество с Карди Би над треком WAP и Бейонсе над ремиксом Savage были прослушаны пользователями в Apple Music более 300 миллионов раз по всему миру. Автором песен года названа певица Тейлор Свифт — ее пластинка folklore, написанная за первые месяца пандемии, занял первое место в альбомных чартах Apple Music и установил рекорд самого популярного поп-альбома в день релиза.

Лучшая песня года — The Box Родди Рича, собравшая на сегодняшний день более 460 миллионов стримов. Как говорят в Apple, тот трек «запустил бесчисленное количество мемов и возглавлял чарты дольше, чем любая другая песня в 2020 году». Альбом Родди Рича Please Excuse Me for Being Antisocial также стал лучшим в этом году — у него более 1,5 миллиардов прослушиваний.

Победители в номинациях «Артист года», «Автор года» и «Прорыв года» были выбраны редакционной командой Apple Music, состоящей из экспертов и законодателей музыкальной индустрии мирового уровня. Награды за лучшую песню года и лучший альбом года основаны на количественных данных стриминговой платформы, которые отражают то, что подписчики Apple Music слушали в этом году.

Напомним, Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards в 2019 году. Первым «Артистом года» стала Билли Айлиш.