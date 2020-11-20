Названы победители музыкальной премии Apple Music Awards-2020. Артистом года стал Lil Baby

Apple назвала победителей Apple Music Awards — ежегодной музыкальной премии, вручающейся в пяти номинациях самым талантливым и выдающимся исполнителям, чье творчество значительно повлияло на мировую музыку. Артистом 2020 года стал Lil Baby.
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Lil Baby
Все фотографии предоставлены пресс-службой Apple
Артистом 2020 года по версии Apple Music Awards стал американский хип-хоп-исполнитель Lil Baby. По мнению экспертов премии, выпуск «столь своевременного и глубоко осмысленного» сингла The Bigger Picture «укрепил позицию артиста в качестве истинного голоса молодежной культуры». Также в 2020 году Lil Baby выпустил альбом My Turn, который собрал миллиарды стримов.
«Этот год сильно изменил меня. Теперь, когда я стал признанным артистом, то могу быть услышанным через музыку, когда мне нужно что-то сказать. И мои фанаты меня услышали. Так что, спасибо моим поклонникам. И спасибо Apple Music за предоставленную мне возможность общаться с ними», — сказал Lil Baby.
Прорыв года — рэпер и певица Megan Thee Stallion. Ее сотрудничество с Карди Би над треком WAP и Бейонсе над ремиксом Savage были прослушаны пользователями в Apple Music более 300 миллионов раз по всему миру. Автором песен года названа певица Тейлор Свифт — ее пластинка folklore, написанная за первые месяца пандемии, занял первое место в альбомных чартах Apple Music и установил рекорд самого популярного поп-альбома в день релиза.
Лучшая песня года — The Box Родди Рича, собравшая на сегодняшний день более 460 миллионов стримов. Как говорят в Apple, тот трек «запустил бесчисленное количество мемов и возглавлял чарты дольше, чем любая другая песня в 2020 году». Альбом Родди Рича Please Excuse Me for Being Antisocial также стал лучшим в этом году — у него более 1,5 миллиардов прослушиваний.
Победители в номинациях «Артист года», «Автор года» и «Прорыв года» были выбраны редакционной командой Apple Music, состоящей из экспертов и законодателей музыкальной индустрии мирового уровня. Награды за лучшую песню года и лучший альбом года основаны на количественных данных стриминговой платформы, которые отражают то, что подписчики Apple Music слушали в этом году.
Напомним, Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards в 2019 году. Первым «Артистом года» стала Билли Айлиш.
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