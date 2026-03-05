Пятый сезон новых «Папиных дочек» выйдет весной

«Даша — хорошая мама, которая любит своих детей. Да, она не пример для подражания, но если посмотреть, к чему все привело, то можно проследить ее логику и найти ответы на вопросы: почему, как и что? Конечно, ее возвращение не пройдет без эмоциональных моментов и слез. Выстраивание отношений с детьми всегда непросто для каждой семьи. Я сама мама восемь лет и только учусь этому», — отмечает актриса Анастасия Сиваева.

«То, что вернулась мама, не значит, что наш сериал заканчивается. Девочки растут, а, как известно, большие дети — большие проблемы. В новых сериях будут и приключения, и юмор, и сентиментальные моменты, и новые герои, и персонаж из прошлого Иржи в исполнении Михаила Башкатова. При этом, конечно же, мы ответим на главный вопрос, который беспокоит зрителей: где все это время была Даша?» — говорит режиссер и автор сценария Павел Брусочкин.

В кадре появятся Филипп Бледный (Веник), Анастасия Сиваева (Даша), Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша), Дарья Мельникова (Женя), Татьяна Орлова (Тамара), Андрей Леонов (Папа), Алексей Демидов (жених Галины Сергеевны), Нонна Гришаева (Мама), Ольга Волкова (Бабушка). В ролях дочерей Даши и Веника — Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Новый сезон выйдет этой весной на телеканале СТС и платформе START.

16+