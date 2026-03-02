Илья Учитель снимает фильм «Спасенный» по биографии и прозе Виктора Астафьева (в главных ролях — Марина Васильева и Лев Зулькарнаев!)

Съемки военной драмы проходят в Петербурге.
Кинорежиссер Илья Учитель работает над полнометражным фильмом «Спасенный». Съемочный блок проходит в Петербурге, на Финском заливе. В главной роли — звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев. Сценарий, вдохновленный биографией и сюжетами прозы писателя Виктора Астафьева, написал Александр Терехов («Дылда», «Матильда»).
Действие происходит в 1942 году. Корабль, перевозивший раненых по Белому морю, попадает под обстрел немецкой авиации и уходит под воду. Среди ледяной пустоты остаются в живых только двое: ослепший солдат и медсестра. Выжившие становятся целью для немецкого летчика и проходят километры по льду и снегу с минимальной надеждой на спасение.
Вместе со Львом Зулькарнаевым в кадре появится Марина Васильева, а также Александр Метелкин, Игорь Черневич, Олег Рязанцев, Петр Логачев, и Артем Волобуев. Генеральным продюсером проекта стал Алексей Учитель. По его мнению, «Спасенный» задуман как история, способная выйти за рамки жанра военной драмы и подняться до общечеловеческого уровня.
Команда работает с пиротехникой, каскадерскими трюками и постановочными сценами, которые передают атмосферу военного времени. Режиссер Илья Учитель («Батя 2. Дед», «Летучий корабль», «Стрельцов») рассказывает о процессе: «Снимаем мы на Финском заливе и в лесах, практически все съемки натурные. Актеры действительно работают на холоде, в мокрой, замерзшей одежде, все трюки выполняют сами. В павильоне такую историю снять было бы невозможно, сразу появилась бы фальшь, а нам важно сохранить ощущение правдивости происходящего. Я очень благодарен Льву и Марине за готовность пройти этот нелегкий путь вместе с нами».
Художником-постановщиком выступил Денис Бауэр («Слово пацана. Кровь на асфальте»), оператором — Павел Медведев («Батя 2.Дед»). С костюмами работает Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина», «Жмурки», «Война»).
Лев Зулькарнаев
Исполнитель главной роли
История продолжает писать сама себя уже в процессе съемок. Что-то отпадает, что-то, напротив, прорастает; появляются новые смыслы, оттенки, решения. В этой связи моя главная задача сейчас — это доверие. Доверие возникающей неопределенности, спонтанности, изменчивости. Главным образом мое доверие складывается благодаря режиссеру — Илье Учителю, который так же готов удивляться поворотам истории, давая актерам полную свободу души, — и благодаря прекрасной Марине Васильевой, лучшей партнерше, рядом с которой уже ничего не надо играть: можно просто быть рядом — и это самое ценное.
Писатель Виктор Астафьев, к биографии которого отсылает фильм, в 1942 году ушел добровольцем на фронт, хотя как железнодорожник имел бронь. После контузии служил во внутренних войсках и демобилизовался в 1945-м, получив орден Красной звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». Его книги «Прокляты и убиты», «Где-то гремит война», «Веселый солдат» и «Звездопад» показывают Великую Отечественную войну глазами фронтовика.
Драма «Спасенный» выйдет на экраны в 2027 году.
