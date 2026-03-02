Илья Учитель снимает фильм «Спасенный» по биографии и прозе Виктора Астафьева (в главных ролях — Марина Васильева и Лев Зулькарнаев!)

Вместе со Львом Зулькарнаевым в кадре появится Марина Васильева, а также Александр Метелкин, Игорь Черневич, Олег Рязанцев, Петр Логачев, и Артем Волобуев. Генеральным продюсером проекта стал Алексей Учитель. По его мнению, «Спасенный» задуман как история, способная выйти за рамки жанра военной драмы и подняться до общечеловеческого уровня.

Команда работает с пиротехникой, каскадерскими трюками и постановочными сценами, которые передают атмосферу военного времени. Режиссер Илья Учитель («Батя 2. Дед», «Летучий корабль», «Стрельцов») рассказывает о процессе: «Снимаем мы на Финском заливе и в лесах, практически все съемки натурные. Актеры действительно работают на холоде, в мокрой, замерзшей одежде, все трюки выполняют сами. В павильоне такую историю снять было бы невозможно, сразу появилась бы фальшь, а нам важно сохранить ощущение правдивости происходящего. Я очень благодарен Льву и Марине за готовность пройти этот нелегкий путь вместе с нами».

Художником-постановщиком выступил Денис Бауэр («Слово пацана. Кровь на асфальте»), оператором — Павел Медведев («Батя 2.Дед»). С костюмами работает Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина», «Жмурки», «Война»).