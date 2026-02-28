Объявлены номинанты премии «Ника»

Оргкомитет премии «Ника» опубликовал список номинантов на ежегодную национальную кинематографическую премию. Победителей объявят 23 марта в Театре имени Моссовета.

В категории «Лучший игровой фильм» представлены «Август», «Ветер», «Здесь был Юра», «Лермонтов» и «Пророк. История Александра Пушкина». За режиссерскую награду поборются Бакур Бакурадзе, Феликс Умаров и Сергей Члиянц.

В актерских номинациях заявлены Сергей Безруков («Август»), Юра Борисов («Пророк»), Константин Хабенский («Здесь был Юра»), а также Дарья Екамасова, Светлана Крючкова и Юлия Снигирь.

Номинации за роли второго плана получили Даниил Воробьев, Сергей Гилев, Владимир Машков, Софья Гершевич, Елена Лядова и Анна Чиповская.

В категории «Лучший сериал» отмечены проекты «Аутсорс», «Бар „Один звонок“», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции».

Также в числе номинаций — работа сценаристов, операторов, художников, композиторов и режиссеров монтажа, а в анимационной категории представлены «Булгаков», «На выброс» и «Отель „Онегин“».

Премия «Ника» ежегодно вручается за достижения в российском кинематографе.