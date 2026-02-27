Дом кино запускает цикл лекций о поколении «Сандэнса» — американских инди-режиссерах 1980—1990-х годов

Весной в Доме кино пройдут четыре лекции, посвященные так называемому поколению «Сандэнса». Об американском независимом кино 1980–1990 годов расскажет Дарина Поликарпова — кандидат философских наук и исследовательница кино. Первая встреча состоится 12 марта.

Дарина Поликарпова фокусируется на историях американских режиссеров-аутсайдеров ХХ века. Лектор проследит, как Голливуд, создатели которого сами были первыми «независимыми» в национальной истории кино, превратился в институционального колосса, окруженного инди-альтернативами. В центре внимания — фестивальное движение во главе с «Сандэнсом», открывшее дорогу Квентину Тарантино и Хэлу Хартли, Стивену Содербергу и Кевину Смиту, Джиму Джармушу и Джону Джосту.

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ

12 марта, 19:00 , Сиреневый зал. Маршрут перестроен: откуда шли и куда пришли американские независимые?

Лекция об изменчивых смыслах «независимости» в киноиндустрии США и параллельных маршрутах, проложенных инди-режиссерами ХХ века.

19 марта, 19:00 , Сиреневый зал. Не «по-другому», а «по-своему»: как снимали американские независимые?

В фокусе — стилистическое разнообразие «новой волны», где MTV переплетается с постдокументальностью, а годаровские деконструкции образов — с костюмным сентиментализмом. Героями лекции станут Ларри Кларк и Хармони Корин, Лиззи Борден и Джуди Дэш, Джон Джост и Грегг Араки.

26 марта, 19:00 , Сиреневый зал. Аутсайдеры, клерки, вампиры: о ком снимали американские независимые?

Героем магистральной американской культуры 1980-1990-х годов стал яппи — молодой буржуа, одержимый успешной карьерой и идеей прогресса. На лекции речь пойдет о жизненном мире яппи: подчеркнуто неамбициозных должностях, фланировании по улицам, мыслях о безысходности. Спикер расскажет о деструктивных семействах из фильмов Хэла Хартли и Тодда Солондза, упадочных сообществах Уита Стиллмана, женщинах в стиле Луизы Брукс, молодых художниках-неудачниках, заглавных персонажах Кевина Смита и Ричарда Линклейтера, жителях знаменитого городка «Твин Пикс» и вампирах.

2 апреля, 19.00 , Сиреневый зал. (Де)мифологизируя Америку: где снимали американские независимые?

Разговор об американской психогеографии кино. Герои этой лекции — не только люди, но и пространства: Техас у Дэвида Бирна, Флорида у Виктора Нуньеса, Айдахо у Гаса ван Сента, Огайо у Хармони Корина, сложно устроенный Нью-Йорк, где черный Бруклин Спайка Ли не похож на ирландские районы Лонг-Айленда у Эдварда Бернса. Америка независимых режиссеров мифологична: они препарируют устойчивые голливудские репрезентации, пересобирают ключевые нарративы и образы вестернов, нуаров, роуд муви.

Лекции о поколении «Сандэнса» пройдут на Караванной, 12. Билеты на первую встречу в продаже — остальные появятся позже на сайте Дома кино.

18+