В Ленинградской области стартовали съемки фильма «Сталин» Владимира Бортко

Режиссер и сценарист Владимир Бортко начал съемки четырехсерийной историко-политической драмы «Сталин». Над кинопроектом работают в Ленинградской области. Виктор Сухоруков сыграет Никиту Хрущева, а роль Иосифа Сталина исполнит актер Игорь Миркурбанов.

Биографический фильм охватывает поздний период правления генсека — от завершения Второй мировой войны до смерти в 1953 году. Бортко неоднократно говорил о своем желании снять эту картину: сценарий фильма «Сталин» он написал со своими друзьями в 2011 году.

«Мы снимаем не совсем обычное кино. За 30 лет про Иосифа Виссарионовича такого было наговорено, что о-го-го. Не скажу, что он был милый и добрый, но это был человек, который построил нашу страну и наследие которого мы до сих пор "доедаем". Хотим показать не хорошее или плохое, а правду», — рассказывает режиссер.