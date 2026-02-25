В Ленинградской области стартовали съемки фильма «Сталин» Владимира Бортко

Роль Иосифа Сталина исполнит артист Игорь Миркурбанов.
Режиссер и сценарист Владимир Бортко начал съемки четырехсерийной историко-политической драмы «Сталин». Над кинопроектом работают в Ленинградской области. Виктор Сухоруков сыграет Никиту Хрущева, а роль Иосифа Сталина исполнит актер Игорь Миркурбанов.
Биографический фильм охватывает поздний период правления генсека — от завершения Второй мировой войны до смерти в 1953 году. Бортко неоднократно говорил о своем желании снять эту картину: сценарий фильма «Сталин» он написал со своими друзьями в 2011 году.
«Мы снимаем не совсем обычное кино. За 30 лет про Иосифа Виссарионовича такого было наговорено, что о-го-го. Не скажу, что он был милый и добрый, но это был человек, который построил нашу страну и наследие которого мы до сих пор "доедаем". Хотим показать не хорошее или плохое, а правду», — рассказывает режиссер.
Генеральными продюсерами многосерийной картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. В кадре появятся Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Николай Шрайбер, Карэн Бадалов, Виталий Кищенко, Юлия Рутберг и Анна Ковальчук.
Съемки пройдут в Петербурге, Москве, Ленинградской области, а также на Черноморском побережье. Завершить их планируют к середине лета 2026 года.
16+
Комментарии (0)