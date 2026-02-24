Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Не стало актрисы Ирины Шевчук — она сыграла Риту Осянину в фильме «А зори здесь тихие…»

Артистка ушла из жизни в возрасте 74 лет.

Ирина Шевчук в роли Риты Осяниной. «А зори здесь тихие…», 1972
Кадр из фильма

Ирина Шевчук в роли Риты Осяниной. «А зори здесь тихие…», 1972

В возрасте 74 лет умерла актриса Ирина Шевчук. По словам ее дочери, Александры Афанасьевой-Шевчук, звезда советского кино скончалась от лимфомы головного мозга.

Ирина Шевчук родилась в Мурманске, в возрасте 11 лет переехала с семьей в Киев, а позже перебралась в Москву для учебы во ВГИКе. В школе Ирина не планировала становиться актрисой, но однажды случайно попала на съемки. В студенческие годы снялась в фильмах «Приключения желтого чемоданчика» и «А зори здесь тихие…». Роль Риты Осяниной принесла Шевчук широкую известность.

Ирина Шевчук была замужем за музыкантом, композитором и аранжировщиком Александром Афанасьевым. Они познакомились на программе «Товарищ кино», музыкальным руководителем которой выступал Александр. Он умер в 2020 году.

В фильмографии актрисы десятки картин, среди которых «Белый Бим Черное ухо», «Побег из тюрьмы», «Право на любовь», «Государственная граница», «Медный ангел», «Кодекс молчания». Последней работой Шевчук стала роль домработницы в триллере «Французский мастер».

Редакция Собака.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким Ирины Борисовны.

