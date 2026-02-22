Rolling Stone выбрал лучших оскароносных актрис XXI века

Издание оценивало не карьерные достижения актрис, а конкретные работы — те фильмы, за которые они получили награду.

Первое место заняла Джулианна Мур за роль в драме «Все еще Элис». По мнению критиков, ее игра — пример внутренней и физически выразительной актерской работы: героиня, профессор лингвистики с диагнозом ранней болезни Альцгеймера, передает страх и смирение через минималистичную, но эмоционально насыщенную манеру.

Второе место заняла Хелен Миррен, получившая «Оскар» за образ Елизаветы II в фильме «Королева». Роль королевы показана как сдержанная и закрытая, но с тонкими проявлениями уязвимости. Критики отмечают, что именно эта двойственность делает персонажа убедительным.

Третья строчка досталась Фрэнсис Макдорманд и ее работе в «Земля кочевников». Журнал выделил естественность ее игры: героиня передаёт любопытство и стойкость без излишнего драматизма, что подчёркивает документальную интонацию фильма.

В топ-10 также вошли:

Эмма Стоун — «Бедные-несчастные»

Джулия Робертс — «Эрин Брокович»

Майки Мэдисон — «Анора»

Мишель Йео — «Всё везде и сразу»

Кейт Бланшетт — «Жасмин»

Натали Портман — «Черный лебедь»

Холли Берри — «Бал монстров»

Замкнула рейтинг Мэрил Стрип за роль Маргарет Тэтчер в «Железная леди». По мнению критиков, работа получилась чрезмерно гротескной и ближе к карикатуре, чем к психологически точному портрету политического лидера.