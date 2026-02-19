Томас Шелби возвращается! Вышел трейлер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Премьера состоится 20 марта на Netflix.
В новом трейлере фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» Киллиан Мерфи возвращается на экран в роли короля гангстеров Томаса Шелби. Полнометражная лента продолжит историю преступного клана, за которой зрители следили на протяжении шести сезонов.
Сюжет разворачивается после событий сериала, в 1953 году в Бирмингеме, когда город восстанавливается после Второй мировой. В центре сюжета ― новое поколение семьи гангстеров.
Киллиан Мерфи рассказал о том, каким зрители увидят Томаса Шелби: «Когда мы его встречаем, он настолько сломлен, насколько только может быть. Он просто заглушает боль лекарствами и живет в этом чистилище, которое сам себе устроил, в большом старом доме. Он в пограничном состоянии: не то жив, не то мертв. Он игнорирует мир, игнорирует семью».
Премьера «Острых козырьков» состоялась на BBC в 2013 году, а позже права на показ в США приобрел Netflix. Сериал завершился в 2022 году.
Режиссером спин-оффа выступил Том Харпер, снявший несколько эпизодов оригинального сериала. В каст фильма вошли Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.
Сначала картина выйдет в ограниченный кинопрокат 6 марта, а через две недели — 20 марта — станет доступна подписчикам Netflix.
