Томас Шелби возвращается! Вышел трейлер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

В новом трейлере фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» Киллиан Мерфи возвращается на экран в роли короля гангстеров Томаса Шелби. Полнометражная лента продолжит историю преступного клана, за которой зрители следили на протяжении шести сезонов.

Сюжет разворачивается после событий сериала, в 1953 году в Бирмингеме, когда город восстанавливается после Второй мировой. В центре сюжета ― новое поколение семьи гангстеров.

Киллиан Мерфи рассказал о том, каким зрители увидят Томаса Шелби: «Когда мы его встречаем, он настолько сломлен, насколько только может быть. Он просто заглушает боль лекарствами и живет в этом чистилище, которое сам себе устроил, в большом старом доме. Он в пограничном состоянии: не то жив, не то мертв. Он игнорирует мир, игнорирует семью».