Документальный сериал о художницах Наталье Гончаровой, Ольге Розановой, Любови Поповой и Надежде Удальцовой выйдет на стриминге

Съемки проекта «Амазонки русского авангарда» уже завершили.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой BOKOVFACTORY / START

Четырехсерийный документальный фильм «Амазонки русского авангарда» выйдет онлайн в этом году. Проект посвящен биографиям и творчеству четырех художниц: Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой и Надежде Удальцовой.

Каждая серия посвящена одной героине. Документальный проект выполнен в дневниково-повествовательной форме, с закадровым голосом от первого лица. По задумке авторов, героини словно сами рассказывают историю своей жизни: о детстве и происхождении, о судьбоносных встречах, о выборе авангарда как художественного и жизненного манифеста, о признании и непонимании, о любви, браке, материнстве и утрате. Художественным руководителем и главным экспертом мини-сериала выступил Андрей Сарабьянов — кандидат искусствоведения, исследователь русского авангарда.

«Их стали называть "амазонками" лишь в начале 1930-х — после того как Бенедикт Лившиц в своих воспоминаниях сравнил их с легендарными воительницами. На мой взгляд, это метафора не совсем точная: в жизни они были тихими, скромными, очень нежными женщинами. При этом их судьбы невозможно отделить от их искусства и сложной исторической эпохи, в которой они жили и творили, служили новому искусству, не думая о материальном. Их авангард — это создание новых миров. Они изменили ход не только русского, но и мирового искусства, а русский авангард, в том числе благодаря их творчеству и таланту, стал знаменит на весь мир», — отмечает Сарабьянов.

Для проверки фактов создатели обращались к архивным письмам, воспоминаниям современников и другим историческим источникам. Структура каждой серии подчинена внутренней логике личности героини и ключевым темам ее судьбы. Четыре актрисы озвучивают героинь, не появляясь в кадре — такой художественный прием позволяет соединить документальную достоверность и психологическую драматургию игровых сцен фильма. На экране используют яркую палитру работ художниц-героинь: изумрудный, терракотовый, зеленый, красный.

Над сериалом работали продюсеры Алексей Боков, Ситора Алиева и Софья Троценко. Режиссером-постановщиком и автором сценария выступил Георгий Аваньян. Оператор-постановщик — Наталья Макарова.

Четыре серии по 25 минут выйдут на платформе START. Дата премьеры станет известна позже.

