Документальный сериал о художницах Наталье Гончаровой, Ольге Розановой, Любови Поповой и Надежде Удальцовой выйдет на стриминге

Четырехсерийный документальный фильм «Амазонки русского авангарда» выйдет онлайн в этом году. Проект посвящен биографиям и творчеству четырех художниц: Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой и Надежде Удальцовой.

Каждая серия посвящена одной героине. Документальный проект выполнен в дневниково-повествовательной форме, с закадровым голосом от первого лица. По задумке авторов, героини словно сами рассказывают историю своей жизни: о детстве и происхождении, о судьбоносных встречах, о выборе авангарда как художественного и жизненного манифеста, о признании и непонимании, о любви, браке, материнстве и утрате. Художественным руководителем и главным экспертом мини-сериала выступил Андрей Сарабьянов — кандидат искусствоведения, исследователь русского авангарда.

«Их стали называть "амазонками" лишь в начале 1930-х — после того как Бенедикт Лившиц в своих воспоминаниях сравнил их с легендарными воительницами. На мой взгляд, это метафора не совсем точная: в жизни они были тихими, скромными, очень нежными женщинами. При этом их судьбы невозможно отделить от их искусства и сложной исторической эпохи, в которой они жили и творили, служили новому искусству, не думая о материальном. Их авангард — это создание новых миров. Они изменили ход не только русского, но и мирового искусства, а русский авангард, в том числе благодаря их творчеству и таланту, стал знаменит на весь мир», — отмечает Сарабьянов.