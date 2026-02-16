Стала известна дата выхода 2 сезона детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым

«Во втором сезоне есть поступки героя, которые меня удивили. Жук признается в любви женщине. Человек, который всегда был прямолинейным и считал, что все и так понимают, что он имеет в виду, совершает такой шаг. И именно этот поступок в корне меняет его жизнь. Что касается Чагина, он ведет свою игру, и Жук пытается разгадать его действия. Он абсолютно верит Чагину и старается разобраться, почему тот так странно себя ведет», — рассказывает о продолжении истории Юрий Чурсин.

Съемки проходили в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Режиссером нового сезона выступил Евгений Милых (автор дока о порноактрисе Еве Эльфи!). На экране вновь появятся Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова.

Первые четыре серии появятся на KION 1 марта. Всего будет 12 новых эпизодов.

18+