Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Стала известна дата выхода 2 сезона детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым

В продолжении сериала полицейские находят трупы на дне Финского залива.

Детективный сериал «Черное солнце» о поиске серийного убийцы получил продолжение. Новые эпизоды начнут выходить с 1 марта. В главных ролях — Юрий Чурсин и Максим Стоянов.

В центре сюжета «Черного солнца» — расследования полицейских Игоря Жука (Юрий Чурсин) и Евгения Чагина (Максим Стоянов). Премьера состоялась весной 2024 года. В 12 эпизодах первого сезона тандем Жука и Чагина искал убийц,  которые стояли за смертью молодых девушек. Действие разворачивалось в Выборге.

Второй сезон начинается с того, что петербургские рыбаки вылавливают из Финского залива неопознанный труп. Игорь Жук берет дело, и за одной жертвой открывается череда кровавых убийств. В это же время Чагин сознается в другом преступлении, и Жук оказывается в ситуации, когда главный подозреваемый — его бывший напарник.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра KION

«Во втором сезоне есть поступки героя, которые меня удивили. Жук признается в любви женщине. Человек, который всегда был прямолинейным и считал, что все и так понимают, что он имеет в виду, совершает такой шаг. И именно этот поступок в корне меняет его жизнь. Что касается Чагина, он ведет свою игру, и Жук пытается разгадать его действия. Он абсолютно верит Чагину и старается разобраться, почему тот так странно себя ведет», — рассказывает о продолжении истории Юрий Чурсин.

Съемки проходили в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Режиссером нового сезона выступил Евгений Милых (автор дока о порноактрисе Еве Эльфи!). На экране вновь появятся Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова.

Первые четыре серии появятся на KION 1 марта. Всего будет 12 новых эпизодов.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: