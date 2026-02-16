Стала известна дата выхода 2 сезона детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым

В продолжении сериала полицейские находят трупы на дне Финского залива.
Детективный сериал «Черное солнце» о поиске серийного убийцы получил продолжение. Новые эпизоды начнут выходить с 1 марта. В главных ролях — Юрий Чурсин и Максим Стоянов.
В центре сюжета «Черного солнца» — расследования полицейских Игоря Жука (Юрий Чурсин) и Евгения Чагина (Максим Стоянов). Премьера состоялась весной 2024 года. В 12 эпизодах первого сезона тандем Жука и Чагина искал убийц, которые стояли за смертью молодых девушек. Действие разворачивалось в Выборге.
Второй сезон начинается с того, что петербургские рыбаки вылавливают из Финского залива неопознанный труп. Игорь Жук берет дело, и за одной жертвой открывается череда кровавых убийств. В это же время Чагин сознается в другом преступлении, и Жук оказывается в ситуации, когда главный подозреваемый — его бывший напарник.
«Во втором сезоне есть поступки героя, которые меня удивили. Жук признается в любви женщине. Человек, который всегда был прямолинейным и считал, что все и так понимают, что он имеет в виду, совершает такой шаг. И именно этот поступок в корне меняет его жизнь. Что касается Чагина, он ведет свою игру, и Жук пытается разгадать его действия. Он абсолютно верит Чагину и старается разобраться, почему тот так странно себя ведет», — рассказывает о продолжении истории Юрий Чурсин.
Съемки проходили в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Режиссером нового сезона выступил Евгений Милых (автор дока о порноактрисе Еве Эльфи!). На экране вновь появятся Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова.
Первые четыре серии появятся на KION 1 марта. Всего будет 12 новых эпизодов.
18+
