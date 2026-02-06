Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Светозаров, Загоскин, Шапкайц: в Театральной библиотеке покажут эскизы петербургских художников кино

Зарисовки мультипликаторов, декорации и костюмы в экспозиции с 9 по 28 февраля.

«Не болит голова у дятла»

9 февраля в 16:00 в Петербургской государственной театральной библиотеке откроют выставку киноэскизов, созданных выпускниками кафедры имени Конникова СПбГУ. В экспозицию «Петербургская школа художников кино» войдут работы творческих мастерских художников-постановщиков Владимира Светозарова и Марины Николаевой, Александра Загоскина, Леонида Карпова. Среди других героев выставки — художницы по костюму Лариса Конникова, Инесса Снежкина, Екатерина Шапкайц. Покажут и работы мультипликаторов: Владимира Ефимова и Натальи Беловой.

Кафедра мастерства художника кино и телевидения имени Конникова в СПбГУ остается единственной профессиональной школой своего профиля в Петербурге. В 2007 году истоком ее создания стал творческий и семейный союз живописца Петра Конникова и художницы по костюмам Ларисы Конниковой. Кафедра призвана формировать универсальных художников кино — мастеров, способных создавать всю образную систему фильма от пуговицы на костюме до масштабных декораций.

Читайте также: Неухоженное время. Как создавал «Хармса» и «Собачье сердце» Владимир Светозаров

За девятнадцать лет существования кафедры на базе классического университетского образования сложилась уникальная художественная школа, со свойственной только ей стилистикой, содержанием и направленностью изображения. Студентов обучают по трем основным специальностям: «Художник-постановщик кино и телевидения», «Художник кино и телевидения по костюму» и «Художник мультипликационного фильма».

Экспонаты — от «живого» рисования до цифрового искусства — отражают преемственность творчества петербургских художников кино. Ученик последовательницы Николая Акимова, Марины Азизян, легендарный Владимир Светозаров («Собачье сердце», «Объяснение в любви», «Мастер и Маргарита») обучал Сергея Зайкова, Алексея Падерина, Анастасию Кожину, Полину Мартыненко. Сейчас уже Анастасия Кожина преподает в альма-матер. Вернулись работать со студентами и выпускницы Петра и Ларисы Конниковых: Анастасия Поташкина и Любовь Дегтярева.

Выставка будет открыта с 9 по 28 февраля в часы работы Театральной библиотеки на улице Зодчего Росси, 2А. Вход свободный.

