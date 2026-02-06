Светозаров, Загоскин, Шапкайц: в Театральной библиотеке покажут эскизы петербургских художников кино

Зарисовки мультипликаторов, декорации и костюмы в экспозиции с 9 по 28 февраля.
«Не болит голова у дятла»
9 февраля в 16:00 в Петербургской государственной театральной библиотеке откроют выставку киноэскизов, созданных выпускниками кафедры имени Конникова СПбГУ. В экспозицию «Петербургская школа художников кино» войдут работы творческих мастерских художников-постановщиков Владимира Светозарова и Марины Николаевой, Александра Загоскина, Леонида Карпова. Среди других героев выставки — художницы по костюму Лариса Конникова, Инесса Снежкина, Екатерина Шапкайц. Покажут и работы мультипликаторов: Владимира Ефимова и Натальи Беловой.
Кафедра мастерства художника кино и телевидения имени Конникова в СПбГУ остается единственной профессиональной школой своего профиля в Петербурге. В 2007 году истоком ее создания стал творческий и семейный союз живописца Петра Конникова и художницы по костюмам Ларисы Конниковой. Кафедра призвана формировать универсальных художников кино — мастеров, способных создавать всю образную систему фильма от пуговицы на костюме до масштабных декораций.
За девятнадцать лет существования кафедры на базе классического университетского образования сложилась уникальная художественная школа, со свойственной только ей стилистикой, содержанием и направленностью изображения. Студентов обучают по трем основным специальностям: «Художник-постановщик кино и телевидения», «Художник кино и телевидения по костюму» и «Художник мультипликационного фильма».
Экспонаты — от «живого» рисования до цифрового искусства — отражают преемственность творчества петербургских художников кино. Ученик последовательницы Николая Акимова, Марины Азизян, легендарный Владимир Светозаров («Собачье сердце», «Объяснение в любви», «Мастер и Маргарита») обучал Сергея Зайкова, Алексея Падерина, Анастасию Кожину, Полину Мартыненко. Сейчас уже Анастасия Кожина преподает в альма-матер. Вернулись работать со студентами и выпускницы Петра и Ларисы Конниковых: Анастасия Поташкина и Любовь Дегтярева.
Выставка будет открыта с 9 по 28 февраля в часы работы Театральной библиотеки на улице Зодчего Росси, 2А. Вход свободный.
