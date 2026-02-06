Светозаров, Загоскин, Шапкайц: в Театральной библиотеке покажут эскизы петербургских художников кино

9 февраля в 16:00 в Петербургской государственной театральной библиотеке откроют выставку киноэскизов, созданных выпускниками кафедры имени Конникова СПбГУ. В экспозицию «Петербургская школа художников кино» войдут работы творческих мастерских художников-постановщиков Владимира Светозарова и Марины Николаевой, Александра Загоскина, Леонида Карпова. Среди других героев выставки — художницы по костюму Лариса Конникова, Инесса Снежкина, Екатерина Шапкайц. Покажут и работы мультипликаторов: Владимира Ефимова и Натальи Беловой.

Кафедра мастерства художника кино и телевидения имени Конникова в СПбГУ остается единственной профессиональной школой своего профиля в Петербурге. В 2007 году истоком ее создания стал творческий и семейный союз живописца Петра Конникова и художницы по костюмам Ларисы Конниковой. Кафедра призвана формировать универсальных художников кино — мастеров, способных создавать всю образную систему фильма от пуговицы на костюме до масштабных декораций.