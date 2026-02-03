«Вот это драма!»: вышел новый трейлер черной комедии Зендаей и Робертом Паттинсоном

Съемки проходили в штате Массачусетс, в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. В рамках промо «Вот это драма!» студия A24 разместила в газете Boston Globe вымышленное объявление о помолвке.

Помимо Зендаи и Паттинсона, на экране появятся звезда «Лакричной пиццы» Алана Хаим и Хейли Гейтс («Марти Великолепный», «Твин Пикс»). Свадебного фотографа играет Зои Уинтерс («Наследники», «Сплетница»).

Мировая премьера фильма «Вот это драма!» состоится 3 апреля. В России планируют прокат с 16 апреля.

18+