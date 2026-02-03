Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

«Вот это драма!»: вышел новый трейлер черной комедии Зендаей и Робертом Паттинсоном

Новый фильм студии A24 выйдет в мировой прокат 3 апреля.

В центре сюжета фильма — влюбленные продавец книжного магазина Эмма Харвуд (Зендая) и директор музея Чарли Томпсон (Паттинсон). Пара готовится к свадьбе, но планы рушатся из-за мрачной тайны, которую героиня Зендаи скрывала годами.

Режиссер нового проекта A24 — Кристоффер Боргли. Прежде он работал над комедией «Герой наших снов» с Николасом Кейджем и драмой об экспериментальных таблетках «Тошнит от тебя».

A24, 2026

Съемки проходили в штате Массачусетс, в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. В рамках промо «Вот это драма!» студия A24 разместила в газете Boston Globe вымышленное объявление о помолвке.

Помимо Зендаи и Паттинсона, на экране появятся звезда «Лакричной пиццы» Алана Хаим и Хейли Гейтс («Марти Великолепный», «Твин Пикс»). Свадебного фотографа играет Зои Уинтерс («Наследники», «Сплетница»).

Мировая премьера фильма «Вот это драма!» состоится 3 апреля. В России планируют прокат с 16 апреля.

