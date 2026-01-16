Сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой выйдет в феврале

Актриса, играет девушку с двигательной инвалидностью Олю

Очень горжусь этой работой: в сериале поднимается много социально важных тем — от жизни после тюрьмы до повседневности людей на инвалидных колясках или с особенностями развития. Мне очень хочется, чтобы тема инклюзивности освещалась как можно чаще. Важно видеть личность, а не коляску или синдром: это обычные люди с прекрасным чувством юмора, они путешествуют, живут активной жизнью, любят, заботятся, ревнуют, учатся.