Сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой выйдет в феврале

Премьера драмеди об инклюзии состоится 5 февраля. В главных ролях — Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Святослав Рогожан, Юлия Александрова, Игорь Ознобихин.
По сюжету после 20 лет тюрьмы Старый (Гоша Куценко) выходит на свободу. Теперь его задача — разобраться с бывшим подельником, который забрал себе весь бизнес, и наладить отношения со взрослой дочерью Олей (Мила Ершова), которая передвигается на коляске.
Сценаристом и шоураннером проекта выступил Александр Носков в соавторстве с Полиной Шаталовой. Режиссер драмеди — Павел Тимофеев, работавший ранее над вторым сезоном постапокалиптического триллера «Выжившие». Оператором-постановщиком сериала стал Иван Бурлаков («Закон каменных джунглей», «Год культуры», «Салют-7»).
Мила Ершова
Актриса, играет девушку с двигательной инвалидностью Олю
Очень горжусь этой работой: в сериале поднимается много социально важных тем — от жизни после тюрьмы до повседневности людей на инвалидных колясках или с особенностями развития. Мне очень хочется, чтобы тема инклюзивности освещалась как можно чаще. Важно видеть личность, а не коляску или синдром: это обычные люди с прекрасным чувством юмора, они путешествуют, живут активной жизнью, любят, заботятся, ревнуют, учатся.
В начале февраля на Okko выйдут первые серии. Все восемь эпизодов «Встать на ноги» появятся на стриминге к концу марта.
