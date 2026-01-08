Юрий Колокольников (кавербой Собака.ru в январе!) вошел в список номинантов премии Гильдии актеров США

Гильдия киноактеров США объявила номинантов на премию Actor Awards, ранее известную как SAG Awards. Победителей назовут 1 марта в Лос-Анджелесе, трансляция церемонии пройдет на Netflix.

Актерский состав сериала «Белый лотос» выдвинут на премию Actor Awards, ранее известную как Screen Actors Guild Awards, в номинации «Лучший актерский ансамбль драматического сериала». Об этом сообщается на сайте SAG-AFTRA — организации, присуждающей награду. В проекте также участвовал 45-летний актер Юрий Колокольников. В той же категории на награду претендуют актерские составы сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Питт» и «Разделение».

Лидером по числу номинаций в 2026 году стал фильм «Битва за битвой». Леонардо Ди Каприо претендует на награду за лучшую мужскую главную роль, Чейз Инфинити — за лучшую женскую главную роль.

Шон Пенн и Бенисио Дель Торо выдвинуты в категории «Лучшая мужская роль второго плана», Тейяна Тейлор — в аналогичной женской категории. Кроме того, на награды претендуют актерский ансамбль картины и каскадерская команда проекта.

Среди сериалов больше всего номинаций получили комедия «Киностудия» и драма «Переходный возраст» — по пять у каждого проекта.

В актерских категориях комедийных сериалов представлены Кэтрин Хан, Кэтрин О’Хара, Айк Баринхольц и Сет Роген, а также весь состав «Киностудии». В номинациях мини-сериалов за награды поборются Эрин Доэрти, Кристина Тремарко, Оуэн Купер и Стивен Грэм вместе с актерским ансамблем «Переходного возраста».

Вот полный список номинантов:

Актерский состав фильма

«Франкенштейн»

«Хамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Грешники»

Лучшая женская главная роль в фильме

Джесси Бакли — «Хамнет»

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Кейт Хадсон — «Песня звучит печально»

Чейз Инфинити — «Битва за битвой»

Эмма Стоун — «Бугония»

Лучшая мужская главная роль в фильме

Тимоте Шаламе — «Марти Великолепный»

Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»

Итан Хоук — «Голубая Луна»

Майкл Б. Джордан — «Грешники»

Джесси Племонс — «Бугония»

Лучшая женская роль второго плана в фильме

Адесса А’Зион — «Марти Великолепный»

Ариана Гранде — «Злая: Часть 2»

Эми Мэдиган — «Орудия»

Вунми Мосаку — «Грешники»

Тейяна Тейлор — «Битва за битвой»

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

Майлс Кейтон — «Грешники»

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»

Пол Мескал — «Хамнет»

Шон Пенн — «Битва за битвой»

Актерский состав драматического сериала

«Дипломатка»

«Лэндмен»

«Больница Питт»

«Разделение»

«Белый лотос»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Бритт Лоуэр — «Разделение»

Паркер Поузи — «Белый лотос»

Кери Расселл — «Дипломатка»

Реа Сихорн — «Одна из многих»

Эйми Лу Вуд — «Белый лотос»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун — «Рай»

Билли Крудап — «Утреннее шоу»

Уолтон Гоггинс — «Белый лотос»

Гэри Олдман — «Медленные лошади»

Ноа Уайл — «Больница Питт»

Актерский состав комедийного сериала

«Начальная школа Эбботт»

«Медведь»

«Хитрости»

«Убийства в одном здании»

«Киностудия»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кэтрин Хан — «Киностудия»

Кэтрин О’Хара — «Киностудия»

Дженна Ортега — «Уэнсдей»

Джин Смарт — «Хитрости»

Кристен Уиг — «Палм-Рояль»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Айк Баринхольц — «Киностудия»

Адам Броуди — «Никто не хочет этого»

Тед Дансон — «Человек внутри»

Сет Роген — «Киностудия»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Клэр Дейнс — «Зверь во мне»

Эрин Доэрти — «Переходный возраст»

Сара Снук — «Все ее вина»

Кристина Тремарко — «Переходный возраст»

Мишель Уильямс — «Умираю, как хочу секса»

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Джейсон Бейтман — «Черный кролик»

Оуэн Купер — «Переходный возраст»

Стивен Грэм — «Переходный возраст»

Чарли Ханнем — «Монстр: История Эда Гейна»

Мэттью Рис — «Зверь во мне»

Ансамбль каскадеров в фильме

«Франкенштейн»

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

«Битва за битвой»

«Грешники»

Ансамбль каскадеров в телесериале