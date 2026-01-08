Юрий Колокольников (кавербой Собака.ru в январе!) вошел в список номинантов премии Гильдии актеров США

Актер номинирован в категории «Лучший актерский состав» вместе с коллегами по сериалу «Белый лотос».
Гильдия киноактеров США объявила номинантов на премию Actor Awards, ранее известную как SAG Awards. Победителей назовут 1 марта в Лос-Анджелесе, трансляция церемонии пройдет на Netflix.
Актерский состав сериала «Белый лотос» выдвинут на премию Actor Awards, ранее известную как Screen Actors Guild Awards, в номинации «Лучший актерский ансамбль драматического сериала». Об этом сообщается на сайте SAG-AFTRA — организации, присуждающей награду. В проекте также участвовал 45-летний актер Юрий Колокольников. В той же категории на награду претендуют актерские составы сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Питт» и «Разделение».
Лидером по числу номинаций в 2026 году стал фильм «Битва за битвой». Леонардо Ди Каприо претендует на награду за лучшую мужскую главную роль, Чейз Инфинити — за лучшую женскую главную роль.
Шон Пенн и Бенисио Дель Торо выдвинуты в категории «Лучшая мужская роль второго плана», Тейяна Тейлор — в аналогичной женской категории. Кроме того, на награды претендуют актерский ансамбль картины и каскадерская команда проекта.
Среди сериалов больше всего номинаций получили комедия «Киностудия» и драма «Переходный возраст» — по пять у каждого проекта.
В актерских категориях комедийных сериалов представлены Кэтрин Хан, Кэтрин О’Хара, Айк Баринхольц и Сет Роген, а также весь состав «Киностудии». В номинациях мини-сериалов за награды поборются Эрин Доэрти, Кристина Тремарко, Оуэн Купер и Стивен Грэм вместе с актерским ансамблем «Переходного возраста».
Вот полный список номинантов:
Актерский состав фильма
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
Лучшая женская главная роль в фильме
- Джесси Бакли — «Хамнет»
- Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
- Кейт Хадсон — «Песня звучит печально»
- Чейз Инфинити — «Битва за битвой»
- Эмма Стоун — «Бугония»
Лучшая мужская главная роль в фильме
- Тимоте Шаламе — «Марти Великолепный»
- Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
- Итан Хоук — «Голубая Луна»
- Майкл Б. Джордан — «Грешники»
- Джесси Племонс — «Бугония»
Лучшая женская роль второго плана в фильме
- Адесса А’Зион — «Марти Великолепный»
- Ариана Гранде — «Злая: Часть 2»
- Эми Мэдиган — «Орудия»
- Вунми Мосаку — «Грешники»
- Тейяна Тейлор — «Битва за битвой»
Лучшая мужская роль второго плана в фильме
- Майлс Кейтон — «Грешники»
- Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
- Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
- Пол Мескал — «Хамнет»
- Шон Пенн — «Битва за битвой»
Актерский состав драматического сериала
- «Дипломатка»
- «Лэндмен»
- «Больница Питт»
- «Разделение»
- «Белый лотос»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Бритт Лоуэр — «Разделение»
- Паркер Поузи — «Белый лотос»
- Кери Расселл — «Дипломатка»
- Реа Сихорн — «Одна из многих»
- Эйми Лу Вуд — «Белый лотос»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун — «Рай»
- Билли Крудап — «Утреннее шоу»
- Уолтон Гоггинс — «Белый лотос»
- Гэри Олдман — «Медленные лошади»
- Ноа Уайл — «Больница Питт»
Актерский состав комедийного сериала
- «Начальная школа Эбботт»
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Убийства в одном здании»
- «Киностудия»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кэтрин Хан — «Киностудия»
- Кэтрин О’Хара — «Киностудия»
- Дженна Ортега — «Уэнсдей»
- Джин Смарт — «Хитрости»
- Кристен Уиг — «Палм-Рояль»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Айк Баринхольц — «Киностудия»
- Адам Броуди — «Никто не хочет этого»
- Тед Дансон — «Человек внутри»
- Сет Роген — «Киностудия»
- Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале
- Клэр Дейнс — «Зверь во мне»
- Эрин Доэрти — «Переходный возраст»
- Сара Снук — «Все ее вина»
- Кристина Тремарко — «Переходный возраст»
- Мишель Уильямс — «Умираю, как хочу секса»
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале
- Джейсон Бейтман — «Черный кролик»
- Оуэн Купер — «Переходный возраст»
- Стивен Грэм — «Переходный возраст»
- Чарли Ханнем — «Монстр: История Эда Гейна»
- Мэттью Рис — «Зверь во мне»
Ансамбль каскадеров в фильме
- «Франкенштейн»
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
Ансамбль каскадеров в телесериале
- «Андор»
- «Лэндмен»
- «Одни из нас»
- «Игра в кальмара»
- «Очень странные дела»
