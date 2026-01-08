Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Юрий Колокольников (кавербой Собака.ru в январе!) вошел в список номинантов премии Гильдии актеров США

Актер номинирован в категории «Лучший актерский состав» вместе с коллегами по сериалу «Белый лотос».

Василий Швецов

Гильдия киноактеров США объявила номинантов на премию Actor Awards, ранее известную как SAG Awards. Победителей назовут 1 марта в Лос-Анджелесе, трансляция церемонии пройдет на Netflix.

Актерский состав сериала «Белый лотос» выдвинут на премию Actor Awards, ранее известную как Screen Actors Guild Awards, в номинации «Лучший актерский ансамбль драматического сериала». Об этом сообщается на сайте SAG-AFTRA — организации, присуждающей награду. В проекте также участвовал 45-летний актер Юрий Колокольников. В той же категории на награду претендуют актерские составы сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Питт» и «Разделение».

Лидером по числу номинаций в 2026 году стал фильм «Битва за битвой». Леонардо Ди Каприо претендует на награду за лучшую мужскую главную роль, Чейз Инфинити — за лучшую женскую главную роль.

Шон Пенн и Бенисио Дель Торо выдвинуты в категории «Лучшая мужская роль второго плана», Тейяна Тейлор — в аналогичной женской категории. Кроме того, на награды претендуют актерский ансамбль картины и каскадерская команда проекта.

Среди сериалов больше всего номинаций получили комедия «Киностудия» и драма «Переходный возраст» — по пять у каждого проекта.

В актерских категориях комедийных сериалов представлены Кэтрин Хан, Кэтрин О’Хара, Айк Баринхольц и Сет Роген, а также весь состав «Киностудии». В номинациях мини-сериалов за награды поборются Эрин Доэрти, Кристина Тремарко, Оуэн Купер и Стивен Грэм вместе с актерским ансамблем «Переходного возраста».

Вот полный список номинантов:

Актерский состав фильма

  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»

Лучшая женская главная роль в фильме

  • Джесси Бакли — «Хамнет»
  • Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
  • Кейт Хадсон — «Песня звучит печально»
  • Чейз Инфинити — «Битва за битвой»
  • Эмма Стоун — «Бугония»

Лучшая мужская главная роль в фильме

  • Тимоте Шаламе — «Марти Великолепный»
  • Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
  • Итан Хоук — «Голубая Луна»
  • Майкл Б. Джордан — «Грешники»
  • Джесси Племонс — «Бугония»

Лучшая женская роль второго плана в фильме

  • Адесса А’Зион — «Марти Великолепный»
  • Ариана Гранде — «Злая: Часть 2»
  • Эми Мэдиган — «Орудия»
  • Вунми Мосаку — «Грешники»
  • Тейяна Тейлор — «Битва за битвой»

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

  • Майлс Кейтон — «Грешники»
  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
  • Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
  • Пол Мескал — «Хамнет»
  • Шон Пенн — «Битва за битвой»

Актерский состав драматического сериала

  • «Дипломатка»
  • «Лэндмен»
  • «Больница Питт»
  • «Разделение»
  • «Белый лотос»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Бритт Лоуэр — «Разделение»
  • Паркер Поузи — «Белый лотос»
  • Кери Расселл — «Дипломатка»
  • Реа Сихорн — «Одна из многих»
  • Эйми Лу Вуд — «Белый лотос»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун — «Рай»
  • Билли Крудап — «Утреннее шоу»
  • Уолтон Гоггинс — «Белый лотос»
  • Гэри Олдман — «Медленные лошади»
  • Ноа Уайл — «Больница Питт»

Актерский состав комедийного сериала

  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Медведь»
  • «Хитрости»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Киностудия»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кэтрин Хан — «Киностудия»
  • Кэтрин О’Хара — «Киностудия»
  • Дженна Ортега — «Уэнсдей»
  • Джин Смарт — «Хитрости»
  • Кристен Уиг — «Палм-Рояль»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Айк Баринхольц — «Киностудия»
  • Адам Броуди — «Никто не хочет этого»
  • Тед Дансон — «Человек внутри»
  • Сет Роген — «Киностудия»
  • Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

  • Клэр Дейнс — «Зверь во мне»
  • Эрин Доэрти — «Переходный возраст»
  • Сара Снук — «Все ее вина»
  • Кристина Тремарко — «Переходный возраст»
  • Мишель Уильямс — «Умираю, как хочу секса»

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

  • Джейсон Бейтман — «Черный кролик»
  • Оуэн Купер — «Переходный возраст»
  • Стивен Грэм — «Переходный возраст»
  • Чарли Ханнем — «Монстр: История Эда Гейна»
  • Мэттью Рис — «Зверь во мне»

Ансамбль каскадеров в фильме

  • «Франкенштейн»
  • «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»

Ансамбль каскадеров в телесериале

  • «Андор»
  • «Лэндмен»
  • «Одни из нас»
  • «Игра в кальмара»
  • «Очень странные дела»
Юрий Колокольников

Юрий Колокольников — герой обложки (и пяти диджитал-каверов!) январского номера Собака.ru! И это наш 300 выпуск — великий юбилей!

