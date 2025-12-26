Beat Film Festival запустил опен-колл на участие в «Док Индустрии» — ключевой программе российского метра

К участию приглашаются отечественные документальные фильмы продолжительностью от 2 до 120 минут, которые предлагают свежий взгляд на темы культуры и общества. В отбор пройдут те ленты, что были сняты до июля 2025 года и не представлены на публичных показах.

«Время меняется, и это отражается не только в кино, но и в самой среде его существования. Особенно это касается документальных фильмов, природа которых напрямую зависит от реальности. Уделить внимание новым индустриальным трендам — одна из задач грядущего сезона. Современный контекст формирует поле для экспериментов и стимулирует авторов на поиски новых форм, в то время как зрительский интерес к российскому документальному кино только растет, о чем свидетельствуют популярные показы на Beat Film Festival и Beat Weekend», — рассказывает куратор «Док Индустрии» Полина Прибыткова.