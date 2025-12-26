Подать заявку можно до 22 февраля 2026 года.
Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival запустил опен-колл на участие в «Док Индустрии» — ключевой программе российского метра. Фильмы, отобранные в конкурс, будут показаны на летнем Beat Film Festival 2026 в Москве. Победители получат денежные призы и автоматически войдут в основную программу масштабного осеннего тура Beat Weekend, который охватит более 20 городов России, в том числе Петербург.
К участию приглашаются отечественные документальные фильмы продолжительностью от 2 до 120 минут, которые предлагают свежий взгляд на темы культуры и общества. В отбор пройдут те ленты, что были сняты до июля 2025 года и не представлены на публичных показах.
«Время меняется, и это отражается не только в кино, но и в самой среде его существования. Особенно это касается документальных фильмов, природа которых напрямую зависит от реальности. Уделить внимание новым индустриальным трендам — одна из задач грядущего сезона. Современный контекст формирует поле для экспериментов и стимулирует авторов на поиски новых форм, в то время как зрительский интерес к российскому документальному кино только растет, о чем свидетельствуют популярные показы на Beat Film Festival и Beat Weekend», — рассказывает куратор «Док Индустрии» Полина Прибыткова.
В новом сезоне Beat Film Festival пересобрали в обновленном формате. Конкурсная программа останется площадкой для авторского кино о новой культуре, экспериментальных работ, видеоарта и гибридных форматов. Внеконкурсный пул впервые представят отдельно. Он соберет документальные фильмы и сериалы, созданные для стриминговых платформ, а также брендированный контент.
