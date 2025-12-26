Смотрим трейлер «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» — продолжения мультфильма о пушистых защитниках музея

«Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» — прямое продолжение первого мультфильма с теми же героями.

В новой части мышь Морис находит под Эрмитажем древний египетский папирус с картой, ведущей к могущественному джинну. Проблема только в том, что он исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. В погоне за сокровищами и мечтами герои из друзей превращаются в соперников.

Режиссером продолжения вновь стал Василий Ровенский («Щелкунчик и волшебная флейта»). А актеры озвучивания пока не объявлены. Трейлер можно увидеть здесь.