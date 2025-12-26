Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Смотрим трейлер «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» — продолжения мультфильма о пушистых защитниках музея

Премьера сиквела звериного приключения намечена на 26 марта 2026 года.

кадр из трейлера

«Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» — прямое продолжение первого мультфильма с теми же героями. 

В новой части мышь Морис находит под Эрмитажем древний египетский папирус с картой, ведущей к могущественному джинну. Проблема только в том, что он исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. В погоне за сокровищами и мечтами герои из друзей превращаются в соперников.

Режиссером продолжения вновь стал Василий Ровенский («Щелкунчик и волшебная флейта»). А актеры озвучивания пока не объявлены. Трейлер можно увидеть здесь.

