В возрасте 83 лет скончалась актриса Вера Алентова

Советская и российская артистка театра и кино ушла из жизни 25 декабря.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области в семье актеров. После окончания в 1965 году курса Василия Маркова в Школе-студии МХАТ она была принята в Московский драматический театр имени Пушкина, которому служила более 55 лет.

Всероссийская известность пришла к Алентовой после роли Екатерины Тихомировой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Драматический фильм 1979 года стал популярным и за границей, даже удостоился премии «Оскар» в 1981 году. За эту работу Алентова получила Государственную премию и была признана журналом «Советский экран» лучшей актрисой года. В театре последней крупной ролью Алентовой стала основательница косметической империи Хелена Рубинштейн в спектакле «Мадам Рубинштейн». Его премьера состоялась в 2022 году. 

С 1965 года Вера Алентова была замужем за режиссером и актером Владимиром Меньшовым. Их дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова. С 1993 года возглавляла Благотворительный фонд Союза театральных деятелей РФ, помогающим артистам в трудной ситуации. А с 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. 

