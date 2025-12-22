Смотрим первый трейлер «Одиссеи» Нолана

Съемки «Одиссеи» — нового блокбастера Кристофера Нолана — проходили в Марокко, Греции, Италии Исландии и Шотландии и завершились в августе 2025 года. Официальный анонс гласит, что ожидать надо «мифический, насыщенный экшеном эпик, снятый по всему миру с помощью новейших технологий IMAX».

Эпический фэнтезийный боевик по одноименной поэме Гомера рассказывает про царя древнегреческого острова Итака, который отправляется домой после окончания Троянской войны. На обратном пути он встречает мифических персонажей: циклопа Полифема, сирен и богиню Кирку.