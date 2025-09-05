Милош Бикович вновь берется за перевоспитание мажоров. Стартовали съемки продолжения «Холопа»

Чем может обернуться принудительное перевоспитание родителей в сиквеле хитовой (по сборам) комедии? Путешествием в петровскую эпоху с северными верфями, морскими приключениями, дворцом турецкого султана и «испытаниями, способными исправить самых избалованных мажоров».
Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь перевоспитание мажоров выходит на новый уровень! Герои попадают в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать — нет ничего важнее семьи.
В касте третьей части комедии Клима Шипенко: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Анна Чиповская, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Виталия Корниенко, Степан Шевяков, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров, Михаил Бабичев и другие. Сценарий вместе с режиссером писали Савва Минаев и Максим Кудымов. Оператором выступил Игорь Гринякин. Производством занимаются Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, MEM Cinema Production и телеканал «Россия». Дистрибьютор — «Централ Партнершип».
Релиз «Холоп 3» — 12 июня 2026 года.
18+
