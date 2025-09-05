Милош Бикович вновь берется за перевоспитание мажоров. Стартовали съемки продолжения «Холопа»

Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь перевоспитание мажоров выходит на новый уровень! Герои попадают в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать — нет ничего важнее семьи.