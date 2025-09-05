Нон-стоп марафон (11 фильмов!) Хаяо Миядзаки стартует в «Родине»

К 40-летию культовой студии Ghibli весь месяц смотрим шедевры японской анимации — от самых ранних стимпанк-путешествий и приключенческих драм до историй о взрослении и любви.
"Небесный замок Лапута"
С 6 сентября по 5 октября в большом зале кинотеатра «Родина» пройдет марафон анимационных фильмов Хаяо Миядзаки. В программе — 11 работ, каждую из которых представят вступительным словом кинокритик, автор канала «Кинотетрадка» Лиза Пестова, киновед и автор канала «cinemahoe» Валерия Куприна, а также японист и автор канала Ringo Денис Нефедов. Все смотры пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Расписание показов:
- 6 сентября, 17:00 — «Унесенные призраками» (2001). Девочка Тихиро случайно попадает в мир духов, откуда пытается спасти родителей. Режиссер вдохновился дочерью друга, хотел создать историю для девочек 10 лет, которые часто не ценят родителей. Фильм снят без готового сценария — Миядзаки развивал сюжет в процессе. Это первое аниме, получившее «Оскар». А по сборам в Японии оно обгоняет даже «Титаник».
- 7 сентября, 17:00 — «Ведьмина служба доставки» (1989). Ведьма Кики переезжает в город Корико, чтобы начать самостоятельную жизнь, и открывает службу доставки на метле. Сюжет основан на одноименной детской книге Эйко Кадоно. Визуал анимэ вдохновлен европейской архитектурой — для этого команда студии коллективно поехали в Швецию.
- 13 сентября, 17:00 — «Ходячий замок» (2004). Ведьма Пустоши превратила девушку Софи в старуху благодаря чему встречает загадочного волшебника, а вместе с ним — передвижной дом и страшные тайны. Сюжет фильма основан на романе Дианы Уинн Джонс. По словам Миядзаки, прообраз замка Хаула — избушка на курьих ножках. Фильм создавали с помощью смешанной техники 2D-анимации и CGI. Это первое аниме, открывшее Венецианский кинофестиваль.
- 14 сентября, 17:00 — «Рыбка Поньо на утёсе» (2008). Сюжет рассказывает о дружбе рыбки, мечтающей стать человеком, и мальчика Сосукэ. Анимационный фильм создан с полностью ручной рисовкой (170 тысяч кадров!) и без компьютерной графики — все волны, штормы, переливы света нарисованы акварелью и пастелью. Источником визуального вдохновения для мастера стала картина Джона Эверетта Милле «Офелия», а в основу сюжета легла переосмысленная сказка Ганса Андерсона «Русалочка». На создание ушло 7 лет.
- 20 сентября, 17:00 — «Мальчик и птица» (2023). Махо переезжает в новый город и встречает таинственную птицу, которая ведет его в фантастический мир. Это первый полнометражный фильм режиссера после объявления о выходе на пенсию. Картина получила «Оскар» за лучший анимационный фильм в 2024 году.
"Унесённые призраками"
- 21 сентября, 17:00 — «Мой сосед Тоторо» (1988). Сестры Сацуки и Мэй переезжают в деревню, где встречают духов леса. Тоторо — хранитель жизни, помогающий детям пережить болезнь матери. Фильм отсылает к детству Миядзаки в послевоенной Японии. На создание вдохновили воспоминания о детстве и японский фольклор. Тоторо был так популярен, что в итоге стал маскотом студии Ghibli.
- 26 сентября, 19:00 — «Принцесса Мононоке» (1997). Война между Железным городом и духами леса. Аситака и Сан (девушка-волчица) пытаются остановить конфликт. В анимационном фильме Ghibli впервые применяют CGI и 3D-модели для анимации крови демонов и движений духов. Бюджет $23.5 млн стал рекордным для аниме 1990-х годов. Миядзаки лично отредактировал 80 тысяч кадров, а на предложение сократить фильм режиссер отправил в Disney катану с надписью «No Cuts».
- 28 сентября, 17:00 — «Навсикая из Долины ветров» (1984). Спустя тысячу лет после глобальной экологической катастрофы, «Семи дней огня», человечество живет в руинах цивилизации, борясь с ядовитым Лесом и гигантскими насекомыми. Принцесса небольшого королевства Навсикая пытается остановить войну между двумя крупными государствами и найти путь к гармонии между природой и людьми. Снят до основания Ghibli, но считается её первой работой. Основан на манге Миядзаки
- 3 октября, 19:00 — «Ветер крепчает» (2013). Биографическая драма вдохновлена жизнью Дзиро Хорикоси — гениального японского авиаконструктора, создателя истребителя Mitsubishi A6M Zero. В фокусе — мечты, любовь к прекрасной Наоко и мучительное этическое противоречие: самолеты были созданы для войны и несли смерть.
- 4 октября, 17:00 — «Небесный замок Лапута» (1986). Действие разворачивается в альтернативной реальности, где подмастерье инженера Пазу знакомится с девочкой Ситой, обладающей кристаллом Летающего камня. Первый фильм студии Ghibli. Вдохновлён книгой Свифта «Путешествия Гулливера»
- 5 октября, 17:00 — «Порко Россо» (1992). Действие происходит в Межвоенный период на Адриатике. Бывший летчик-ас Марко Паготт, разочаровавшийся в человечестве после ужасов войны, волшебным образом превращен в человека-свинью и теперь под именем Порко Россо работает охотником за головами, борясь с воздушными пиратами. Его девиз: «Лучше быть свиньей, чем фашистом». Изначально проект задумывался как короткометражный фильм для показа в самолетах Japan Airlines, но разросся до полного метра.
12+
