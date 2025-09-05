Нон-стоп марафон (11 фильмов!) Хаяо Миядзаки стартует в «Родине»

С 6 сентября по 5 октября в большом зале кинотеатра «Родина» пройдет марафон анимационных фильмов Хаяо Миядзаки. В программе — 11 работ, каждую из которых представят вступительным словом кинокритик, автор канала «Кинотетрадка» Лиза Пестова, киновед и автор канала «cinemahoe» Валерия Куприна, а также японист и автор канала Ringo Денис Нефедов. Все смотры пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание показов: