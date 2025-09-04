Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Марго Робби и Джейкоб Элорди появились в тизере нового «Грозового перевала» под биты Charli XCX

Новая адаптация романа Эмили Бронте в постановке режиссера «Солтберн» Эмеральд Феннелл выйдет в мировой прокат 14 февраля 2026 года.

Книга была издана в 1850 году и получила более 10 экранизаций. Готической драмы расскажет историю отношений двух поколений семей Эрншоу и Хитклиф, разрушительной страсти и роковом мезальянсе. 

Производством провокационного фильма (по результатам тестовых просмотров!) занимается Warner Bros. Pictures.

В касте фильма Эмиральд Феннел: Марго Робби, Джейкоб Элорди, Шазад Латиф, Оуэн Купер, Хонг Чау, Элисон Оливер и другие. Оператор — Линус Сандгрен («Ла-Ла Ленд», «Не смотрите наверх», «Вавилон»).

