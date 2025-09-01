Вышел трейлер исторической драмы «Дом Гиннесса» от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта

Действие сериала разворачивается сразу после смерти основателя бренда Бенджамина Гиннеса — одного из богатейших людей Ирландии XIX века. Четверо детей предпринимателя поборются за пивоварню.

В историческом проекте главные роли сыграют Луи Партридж, Энтони Бойл, Дэвид Уилмот, Джеймс Нортон, Джек Глисон, Элизабет Дюло, Нив Маккормак, Эмили Фэрн, Фионн О’Шей, Шеймус О’Хара, Дервла Кирван, Майкл Макэлхаттон, Даниэлль Галлиган, Хильда Фэй. Шоураннером и сценаристом сериала выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Режиссером первых пяти эпизодов стал Том Шенкленд, а Мона Акль сняла три финальных эпизода первого сезона. Съемки проекта проходили в Ирландии и Нью-Йорке, а среди известных локаций можно узнать графство Чешир, городе Стокпорт и Ливерпуле.

В первом сезоне ожидаем 8 эпизодов.

18+