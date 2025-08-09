Актер Иван Краско скончался в Петербурге

«Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко — и поговорить о высоком, и посмеяться над чем‑то простым», — написал депутат.

Иван Краско начал свой профессиональный путь как офицер-артиллерист, окончив в 1953 году военно-морское училище. Позднее он сменил сферу деятельности и поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В кино дебютировал в 1960 году, исполнив эпизодическую роль в фильме «Балтийское небо».

Первое заметное признание принесла роль в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции». В дальнейшем актер участвовал в таких картинах, как «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Сын полка», «Особенности национальной охоты в зимний период». До 2021 года состоял в труппе Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где сыграл десятки значимых ролей в классических и современных постановках.

В последние годы Краско боролся с последствиями инсультов, четвертый из которых произошел в 2023 году.