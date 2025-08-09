Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Актер Иван Краско скончался в Петербурге

Народный артист России ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщил депутат Александр Ржаненков. В начале августа, по данным ТАСС, актер в тяжелом состоянии находился в больнице и получал питание через зонд.

Фото: «Кино-Театр.ру»

«Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко — и поговорить о высоком, и посмеяться над чем‑то простым», — написал депутат.

Иван Краско начал свой профессиональный путь как офицер-артиллерист, окончив в 1953 году военно-морское училище. Позднее он сменил сферу деятельности и поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В кино дебютировал в 1960 году, исполнив эпизодическую роль в фильме «Балтийское небо».

Первое заметное признание принесла роль в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции». В дальнейшем актер участвовал в таких картинах, как «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Сын полка», «Особенности национальной охоты в зимний период». До 2021 года состоял в труппе Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где сыграл десятки значимых ролей в классических и современных постановках.

В последние годы Краско боролся с последствиями инсультов, четвертый из которых произошел в 2023 году.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: