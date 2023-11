«Ты меня убил»: Каким получился новый фильм Финчера (спойлер: личным и скучным!)?

You Have Killed Me

Профессионал Дэвид Финчер, конечно, умеет в любой жанр, кроме скучного. На территорию испытания зрительской выдержки он заходит умышленно, рифмуя себя с протагонистом. Он ровно такой же перфекционист, который должен предусмотреть в своей работе сотни деталей. И вуайерист, пристально наблюдающий за другими, ведь видоискатель камеры — тот же прицел винтовки.

Shooting (съемки) кино и shooting (выстрелы) в этом смысле не так уж разнятся, попадая (или нет) в сердца людей. С этой точки зрения финальная сцена с заказчиком в фильме, который выходит на Netflix, смотрится чуть ли не комично.

И, быть может, не так уже не правы те, кто шутит, что «Убийцей» подписавший эксклюзивный контракт с компанией Дэвид Финчер нам просто подмигивает, что находится в заложниках.