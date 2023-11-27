«Ты меня убил»: Каким получился новый фильм Финчера (спойлер: личным и скучным!)?

Главным киноразочарованием ноября для многих поклонников Дэвида Финчера стал его фильм «Убийца», вышедший на Netflix. Рассказываем, почему это кино с Майклом Фассбендером в главной роли намного глубже, чем кажется, и через десятки лет наверняка станет культовым. Но из дня сегодняшнего смотрится как скучная исповедь режиссера о перфекционизме, усталости от работы на корпорацию и не замолкающем внутреннем голосе, прерываемом разве что песнями The Smiths.
Heaven Knows I’m Miserable Now
У героя Майкла Фассбендера нет имени. Вернее, их десятки — в фальшивых документах, которые он меняет как перчатки. Перчатки протагонист тоже меняет часто — профессионал не должен оставлять следов. А еще — испытывать эмпатию, паниковать и скучать.
Все эти максимы личного кодекса наемного убийцы мы узнаем от самого персонажа. Его безэмоциональный и избыточный для действия внутренний монолог из штампов и банальностей в духе «Штирлиц подумал» стартует с первых же кадров и не прекратится еще минут 20. Примерно тогда же внутренний голос самого зрителя начнет умолять экранного киллера помолчать хотя бы немного, послушать The Smiths или, как вариант, поговорить с другими персонажами. Дальше все это будет, но придется потерпеть.
Ведь высококлассному, по его словам, киллеру тоже приходится терпеть и ждать окончания не фильма, но миссии, цель которой очевидна: заказное убийство. Правда, очередное задание он провалит, попав вместо объекта в секс-работницу, не кстати решившую задернуть шторы.
Girlfriend in a Coma
Проваленная миссия — это только завязка всей истории. Пока киллер добирается из Парижа, места преступления, домой в Доминикану, в его особняк врываются неизвестные и пытают девушку, с которой он живет. Тогда якобы не испытывающей эмпатии протагонист начинает мстить за попавшую в больницу подружку.
Он решит пройти по всей цепочке: водитель, который привез исполнителей, сами коллеги-убийцы (среди них — Тильда Суинтон с анекдотом про медведя), раздающий задания посредник и его секретарша и, наконец, финальный босс — заказчик, который оказывается не таким уж финальным боссом. И это, пожалуй, единственное, что претендует на подобие сюжетного твиста в этом предсказуемом нуаре.
You Have Killed Me
Профессионал Дэвид Финчер, конечно, умеет в любой жанр, кроме скучного. На территорию испытания зрительской выдержки он заходит умышленно, рифмуя себя с протагонистом. Он ровно такой же перфекционист, который должен предусмотреть в своей работе сотни деталей. И вуайерист, пристально наблюдающий за другими, ведь видоискатель камеры — тот же прицел винтовки.
Shooting (съемки) кино и shooting (выстрелы) в этом смысле не так уж разнятся, попадая (или нет) в сердца людей. С этой точки зрения финальная сцена с заказчиком в фильме, который выходит на Netflix, смотрится чуть ли не комично.
И, быть может, не так уже не правы те, кто шутит, что «Убийцей» подписавший эксклюзивный контракт с компанией Дэвид Финчер нам просто подмигивает, что находится в заложниках.
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