«Ты меня убил»: Каким получился новый фильм Финчера (спойлер: личным и скучным!)?

Heaven Knows I’m Miserable Now

У героя Майкла Фассбендера нет имени. Вернее, их десятки — в фальшивых документах, которые он меняет как перчатки. Перчатки протагонист тоже меняет часто — профессионал не должен оставлять следов. А еще — испытывать эмпатию, паниковать и скучать.

Все эти максимы личного кодекса наемного убийцы мы узнаем от самого персонажа. Его безэмоциональный и избыточный для действия внутренний монолог из штампов и банальностей в духе «Штирлиц подумал» стартует с первых же кадров и не прекратится еще минут 20. Примерно тогда же внутренний голос самого зрителя начнет умолять экранного киллера помолчать хотя бы немного, послушать The Smiths или, как вариант, поговорить с другими персонажами. Дальше все это будет, но придется потерпеть.

Ведь высококлассному, по его словам, киллеру тоже приходится терпеть и ждать окончания не фильма, но миссии, цель которой очевидна: заказное убийство. Правда, очередное задание он провалит, попав вместо объекта в секс-работницу, не кстати решившую задернуть шторы.