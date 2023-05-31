От «Снегиря» до «Переводчика»: что смотреть в кинотеатрах в июне

Штормовая драма Бориса Хлебникова о рыболовецком судне «Снегирь», боевик Гая Ричи с Джейком Джилленхолом «Переводчик», сатира от Франсуа Озона «Мое преступление» и картина Романа Каримова о пандемии «Дыхание» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в прокат в Росси в первый месяц лета.
«Таинственный поезд» / Mystery Train (1989) (16+)
В прокат выходит фильм Джима Джармуша конца 1980-х, у которого не было до этого полноценного кинотеатрального релиза в России (его показывали разве что на ретроспективах). Это три новеллы с местом действия в Мемфисе — на родине Элвиса Пресли. Его одноэтажная Америка показывается глазами трех туристов-чужестранцев: японцев, итальянки и англичанина. Все они останавливаются в затрапезном отеле, где работают ночной портье (блюзмен Скримин Джей Хокинс, написавший культовую I Put A Spell On You) и коридорный (брат режиссера Спайка Ли Синке).
С 1 июня
«Переводчик» / The Covenant (18+)
Военный боевик Гая Ричи, в котором он не шутит, а на голубом глазу снимает, как суровый старший сержант Армии США Джон Кинли (Джейк Джилленхол) героически пытается вывезти из Афганистана переводчика Ахмеда и его семью. Тот спас ему жизнь — год назад вытащил раненого Джона на себе после взрыва. Тестостероновый сценарий Ричи писал со своими обычными соавторами маскулинных текстов: Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом. Вместе они делали «Джентльменов» и «Гнев человеческий».
С 1 июня
«Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»» (6+)
Ко Дню защиты детей в прокат выходит полный метр из вселенной хитового мультсериала. В фильме Медведь покидает берлогу и устраивается свадебным фотографом. Бизнес шел бы успешно, но его ассистенткой становится Маша, способная превратить что угодно в хаос. Снял проект режиссер Артем Наумов, работавший и над основной историей.
С 1 июня
«Снегирь» (16+)
В самостоятельном дебюте Бориса Хлебникова «Свободное плавание» (до него был полный метр с Алексеем Попогребским «Коктебель») главный герой отправляется во взрослую жизнь, сев на заржавленный сейнер. Снятый 17 лет спустя «Снегирь» — то, что могло бы там случиться с мечтательным кудрявым юношей, решившим так «провести этим летом». За эти годы подрос сын Хлебникова Макар («Пингвины моей мамы»), он и играет одну из главных ролей. Современного подростка, который вместе с другом (Олег Савостюк) решается на эскапизм: устроиться на рыболовецкий траулер «Снегирь». Но поколение отцов (их играют Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый и другие) не готово принимать поколение детей такими, какие они есть. Особенно, когда надвигается шторм, в том числе буквально.
С 8 июня
«Мармадюк» / Marmaduke (6+)
Анимационный фильм про невоспитанного дога Мармадюка, которого пытается дрессировать известный кинолог. Взбалмошного пса озвучил комик Пит Дэвидсон (за эту роль его выдвинули на «Золотую малину» как худшего актера, но его «обошел» Джаред Лето с «Морбиусом»), его воспитателя — звезда «Одержимости» Дж.К. Симмонс.
С 8 июня
«Париж, 13-й округ» / Les Olympiades, Paris 13e (18+)
Картина классика Жака Одиара из программы Каннского кинофестиваля—2021 спустя два года добралась до российского проката. Этот черно-белый фильм о юношеских страстях и влюбленностях балансирует между комедией и мелодрамой, не впадая в слишком серьезную интонацию и драматизм. А как еще можно рассказывать историю, как одна девушка влюбилась в соседа-преподавателя, а он сказал, что они просто друзья и начал испытывать чувства к своей студентке-скромнице. К тому же, когда все действие происходит в Париже.
С 8 июня
«Голова-жестянка» (12+)
Драмеди с сюжетной завязкой, чуть ли не как у боди-хоррора «Титан», но который быстро превращается в назидательную историю. После сотрясения мозга 16-летняя Женя становится циничной, жестокой и токсичной по отношению к себе и окружающим. Но все меняется, когда она попадает в кружок по робототехнике. В касте фильма Ивана Капитонова (сценарист «Пансиона») вновь встречаются вместе игравшие в «Черной весне» актеры Варвара Володина, Олег Чугунов и Сергей Гилев.
С 8 июня
«Стоп-слово» / Sanctuary (18+)
Триллер с элементами комедии о БДСМ-сессии, вышедшей из-под контроля. Доминатрикс Ребекка счастлива вместе со своим богатым клиентом Хэлом. Но однажды он говорит, что хочет завязать, а значит ей надо начать шантажировать тем, насколько специфичны его вкусы. Манипулировать начинают оба — и итог игры становится все сложнее просчитать.
С 8 июня
«Реалити» / Reality (18+)
Драма со звездой «Эйфории» и первого сезона «Белого лотоса» Сидни Суини из программы Берлинале. Она играет девушку с метафоричным (но настоящим, как и сама история в основе фильма) именем Реалити. Та будучи на госслужбе слила журналистам секретную информацию об обстоятельствах победы Трампа на президентских выборах. За что получила реальный срок — пять лет и три месяца. В полуторачасовом фильме подробно воспроизводится ее первый допрос агентами ФБР.
С 8 июня
«Узлы» (16+)
Дебютный фильм ученика Александра Сокурова Олега Хамокова — как и Кантемир Балагов, Кира Коваленко и Владимир Битоков он окончил мастерскую в Кабардино-Балкарии. В притчевой манере в нем рассказывается, как дальнобойщик Берд (Роберт Саральп) берет в жену односельчанку Дину (Светлана Мамрешева из «Гоголь-центра») намного младше его. Он пытается возвести вокруг нее и их отношений стены — не только в переносном смысле. Чтобы отгородиться от всего мира и соседей, он строит самый большой дом в деревне, который постепенно превращается в неприступную крепость.
С 8 июня
«Укрась прощальное утро цветами обещания» / Sayonara no asa ni yakusoku no hana o kazaro (2018) (12+)
Фэнтези-аниме с поэтичным названием — режиссерский дебют сценаристки Мари Окады — выходит в повторный прокат в России. Это история бессмертной красавицы Макии. Она прячется в лесу от людей, которые хотят узнать секрет вечной жизни, и встречает там потерявшего родителей маленького мальчика Эриала.
С 15 июня
«Сквозь время» (12+)
Приключенческий сай-фай с Виктором Добронравовым, Егором Корешковым и Егором Бероевым, снятый изначально на английском языке, а затем переозвученный. Бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб, испытывая сверхскоростной самолет, оказываются во временной петле на таинственном острове, в тумане которого встречаются прошлое, настоящее и будущее. Снял проект режиссер Александр Богуславский («Выжить после», «Эбигейл»).
С 15 июня
«Проникновение» / Private Property (18+)
Ремейк одноименный картины 1960 года, которую тогда обвиняли в излишней откровенности. Актриса Кэтрин влюбляется в нового садовника Бена, но, по законам нуара, тот скрывает множество темных тайн. Главную роль в эротическом триллере сыграла Эшли Бенсон из «Как я встретил вашу маму» и «Милых обманщиц». Ее экранного возлюбленного — Шайло Фернандес из «Эйфории».
С 15 июня
«Дыхание» (16+)
Медицинская драма Романа Каримова («Неадекватные люди», «Днюха») о COVID-19 и рискующих жизнью врачах, которые героически борются с пандемией. Докторов здесь играют Антон Батырев («Выжить после»), Даниил Воробьев («Жить жизнь», «Черная весна») и Ирина Горбачева («Аритмия», «Чики»).
С 22 июня
«Бог – это пуля» / God Is a Bullet (18+)
Триллер Ника Кассаветиса («Дневник памяти», «Другая женщина») о бывшем полицейском Бобе (Николай Костер-Вальдау), который пытается вернуть дочь, похищенную сатанистами. Для этого он сам проникает в культ, надеясь, что его никто не раскроет. В операции ему помогает Кейс — единственная жертва, которой удалось сбежать (Майка Монро).
С 22 июня
«Мое преступление» / Mon crime (18+)
Сатирическая черная комедию Франсуа Озона про Париж 1930-х. Актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич) «молода и прекрасна», но таланта ей, увы, не хватает. К тому же ее обвиняют в убийстве продюсера. Благодаря подруге-адвокату Полин (Ребекка Мардер) девушку оправдывают, но вскоре правда все равно вскрывается. В касте фильма также Изабель Юппер, Андре Дюссолье, Фабрис Лукини и Дэни Бун.
С 22 июня
«Микулай» (18+)
Славянский триллер с Виктором Сухоруковым, Иваном Добронравовым, Екатериной Агеевой и Варварой Шмыковой. Уважаемый всеми односельчанами Микулай счастливо живет с беременной женой. Но однажды в деревню приходит мужчина, утверждающий, что он его сын. Тогда вся идеальная картинка начинает постепенно разрушаться. Фильм — полнометражный дебют Ильшата Рахимбая.
С 22 июня
«Копенгагена не существует» / København findes ikke (18+)
Драматический триллер датчанина Мартина Сковбьерга из конкурса кинофестиваля в Роттердаме. Сценарий написал Эскиль Вогт — автор «Худшего человека на свете». Это тонко рассказанная история молодой пары. Ида и Сандер живут в Копенгагене и сосредоточены лишь друг на друге и своих чувствах. Однажды девушка исчезает. Спустя три месяца ее возлюбленный добровольно соглашается на странный эксперимент. В пустой комнате он ответит на вопросы отца Иды об их отношениях.
С 22 июня
«Revival 69: Возвращение легенды» / Revival69: The Concert That Rocked the World (16+)
Документальный фильм Рона Чэпмена из программы петербургского фестиваля «Пример интонации» рассказывает историю Toronto Rock and Roll Revival. Второй по значимости фестиваль в истории рок-н-ролла (после Вудстока) примечателен хотя бы тем, что именно на нем Джон Леннон (согласно апокрифу) окончательно решил уйти из The Beatles.
С 22 июня
«(Не)идеальные роботы» / Robots (18+)
Ромком с Шейлин Вудли, Джеком Уайтхоллом и фантастическим сюжетом. Брачные аферисты Элэйн и Чарльз заводят роботов-двойников, которые за них проводят предварительную работу по соблазнению жертв. Но программы их анодроидов дают сбой — те влюбляются друга в друга и сбегают, а они вынуждены отправиться за ними вместе.
С 29 июня
«Мэгги Мур(ы)» / Maggie Moore(s) (18+)
Комедийный детектив с Тиной Фей («Студия 30»), Ником Мохаммедом из «Теда Лассо», Джоном Хэммом («Топ Ган: Мэверик»), Уной Рош («Удивительная миссис Мейзел») и много кем еще. В захолустном американском городке убивают двух женщин с одним и тем же именем. Начальник полиции не знает, как расследовать такие дела. Снял фильм актер Джон Слэттери.
С 29 июня
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