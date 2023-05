От «Снегиря» до «Переводчика»: что смотреть в кинотеатрах в июне

«Revival 69: Возвращение легенды» / Revival69: The Concert That Rocked the World (16+)

Документальный фильм Рона Чэпмена из программы петербургского фестиваля «Пример интонации» рассказывает историю Toronto Rock and Roll Revival. Второй по значимости фестиваль в истории рок-н-ролла (после Вудстока) примечателен хотя бы тем, что именно на нем Джон Леннон (согласно апокрифу) окончательно решил уйти из The Beatles.

