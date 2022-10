От «Шантарам» до финала «Хеллоуина» с Джейми Ли Кертис: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Впусти меня» / Let the Right One In, премьера (Showtime)

Очередная экранизация романа Юна Айвиде Линдквиста про дружбу девочки-вампира и шведского мальчика — на этот раз в формате сериала (вы возможно видели картину Томаса Альфредсона 2008 года или американскую версию Мэтта Ривза с Хлоей Грейс Морец). Герои здесь поменяли имена: в книге это Эли и Оскар, в этой версии — Элеонор (Мэдисон Тэйлор Баэс) и Исайа (Иэн Форман). Одним из режиссеров новой адаптации стал Вьет Нгуен («Люцифер» и «Я — зомби»).

С 9 октября, Showtime