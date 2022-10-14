От «Шантарам» до финала «Хеллоуина» с Джейми Ли Кертис: Что смотреть дома на этой неделе

Спин-офф «Сверхъестественного» про родителей Дина и Сэма Винчестеров, экранизация бестселлера «Шантарам», драма автора «Быка» Бориса Акопова про секс-работницу и материнство «Кэт», а также новая версия истории про дружбу с девочкой-вампиром «Впусти меня» — рассказываем про главные фильмы и сериалы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Вавилон-Берлин» / Babylon Berlin, 4 сезон (Sky 1 / Das Erste)
Самый дорогой сериал в истории немецкого телевидения, выходивший с 2017 года, движется к финалу. Этот сезон будет финальным. Проект Тома Тыквера, Ахима фон Борриса и Хендрика Хандлегтена остановится на 1933 году (потому что дальнейшую историю все знают). Пока же в летоисчислении «Вавилона-Берлина» наступает 1931-й. Германия, как и другие страны, разбирается с последствиями Великой депрессии, а в столице происходят столкновения представителей Союза красных фронтовиков и НСДАП.
С 8 октября, «Кинопоиск», Okko, Premier
Сериал «Впусти меня» / Let the Right One In, премьера (Showtime)
Очередная экранизация романа Юна Айвиде Линдквиста про дружбу девочки-вампира и шведского мальчика — на этот раз в формате сериала (вы возможно видели картину Томаса Альфредсона 2008 года или американскую версию Мэтта Ривза с Хлоей Грейс Морец). Герои здесь поменяли имена: в книге это Эли и Оскар, в этой версии — Элеонор (Мэдисон Тэйлор Баэс) и Исайа (Иэн Форман). Одним из режиссеров новой адаптации стал Вьет Нгуен («Люцифер» и «Я — зомби»).
С 9 октября, Showtime
Сериал «Авеню 5» / Avenue 5, 2 сезон (HBO)
Продолжение фантастической комедии про корабль, бороздящий просторы галактики, во главе с саркастичным капитаном в исполнении Хью Лори. Во втором сезоне к актерскому составу присоединились Энди Бакли («Офис»), Люси Панч («Очень плохая училка», «Кровные»), Лейла Фарзад («Я ненавижу Сьюзи») и многие другие.
С 11 октября, HBO, «Амедиатека»
Сериал «Винчестеры» / The Winchesters, премьера (The CW)
Спин-офф (и он же приквел) «Сверхъестественного» рассказывает об отношениях Джона (Дрэйк Роджер) и Мэри (Мэг Доннелли) — родителей Дина и Сэма Винчестеров. Ветеран войны во Вьетнаме и юная охотница на демонов объединяют усилия, чтобы узнать тайны своих семей и защитить весь мир от зла. Шоураннер проекта Робби Томпсон был одним из создателей и оригинального сериала.
С 11 октября, The CW
Сериал «Лэйт Найт Скул», премьера (Okko)
Сериал Okko сделан по всем канонам классического кино о школьниках. Тут есть новенький (Алексей Лукин), талантливый заучка (Егор Мухин), главный красавец (Юрий Шелковников) и лучшая девушка класса (Иванка Осина-Фридман). Вместе они записывают YouTube-шоу «Лэйт Найт Скул», в котором честно обсуждают то, что их волнует: буллинг, секс, гендерные стереотипы, отношения со взрослыми. Вскоре им начинает грозить не только отчисление, но и уголовное дело.
С 12 октября, Okko
Сериал «Шантарам» / Shantaram, премьера (Apple TV+)
Экранизация одноименного бестселлера Грегори Дэвида Робертса с Чарли Ханнэмом в главной роли. Сбежав из тюрьмы в Австралии, наркопотребитель Лин скрывается в Индии. Здесь он снимается в Болливуде, подделывает деньги и занимается контрабандой. А еще — встречает любовь всей своей жизни Карлу (Антония Деспла). Сняли многофигурную историю три режиссера — Иэн Б. МакДональд («Бесстыжие»), Бхарат Наллури («Мисс Петтигрю») и Бронуэн Хьюз («Хороший доктор»).
С 14 октября, Apple TV+
Фильм «Хеллоуин заканчивается» / Halloween Ends
Кажется, франшиза «Хеллоуин» и правда заканчивается. По крайней мере, трилогия Дэвида Гордона Грина, который четыре года назад решил переосмыслить оригинал Джона Карпентера, сделав прямое продолжение фильма 1978 года. Лори Строуд (Джейми Ли Кертис) уже бабушка, но ей вновь придется сразиться с Майком Майерсом (Ник Касл), который опять вернется.
С 14 октября, Peacock
Сериал «Все просит о спасении» / Tutto chiede salvezza, премьера (Netflix)
Драматический сериал основан на реальном опыте Даниеле Менкарелли, который он описал в романе-автофикшене, ставшем бестселлером в Италии. Главный герой — юноша, который попадает после срыва в психиатрическую клинику. Тут он находит новых друзей — пятерых соседей по палате — вместе с которыми противостоит цинизму медперсонала. Протагониста сыграл Федерико Чезари («Стыд. Италия»).
С 14 октября, Netflix
Фильм «Кэт»
Второй фильм Бориса Акопова, чей дебютный «Бык» в 2019 году получил главный приз «Кинотавра» (и открыл всем Юру Борисова), на этот раз представляет широкому зрителю актрису Анастасию Кувшинову, которой прочат большое кинобудущее. Она играет эскортницу, которая становится матерью и решает внутренний конфликт, как обеспечить ребенку достойную жизнь, но при этом завязать с секс-работой. Драма выходит на онлайн-стримингах.
С 15 октября, «Кинопоиск»
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