От «Шантарам» до финала «Хеллоуина» с Джейми Ли Кертис: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Вавилон-Берлин» / Babylon Berlin, 4 сезон (Sky 1 / Das Erste)

Самый дорогой сериал в истории немецкого телевидения, выходивший с 2017 года, движется к финалу. Этот сезон будет финальным. Проект Тома Тыквера, Ахима фон Борриса и Хендрика Хандлегтена остановится на 1933 году (потому что дальнейшую историю все знают). Пока же в летоисчислении «Вавилона-Берлина» наступает 1931-й. Германия, как и другие страны, разбирается с последствиями Великой депрессии, а в столице происходят столкновения представителей Союза красных фронтовиков и НСДАП.

С 8 октября, «Кинопоиск», Okko, Premier