«Кубрик о Кубрике», Баския и XXXTentacion: фестиваль Beat Weekend объявил программу 2022 года

Культовый фильм Ларри Кларка «Детки» изменил жизнь нью-йоркских подростков-скейтеров, ставших его героями. Кого-то, как Хлою Севиньи, он сделал звездами, но что стало с остальными? Об этом рассказывает лента «Мы были "Детками"» (We Were Once Kids) — об их судьбе, славе, забвении и исчезнувшем Нью-Йорке 90-х.