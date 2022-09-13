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Кино и сериалы

«Кубрик о Кубрике», Баския и XXXTentacion: фестиваль Beat Weekend объявил программу 2022 года

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В октябре в Петербурге в юбилейный, десятый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программе региональной версии московского Beat Film Festival зрительские хиты этого сезона (от Кубрика до XXXTentacion!), ленты-победители Национального конкурса и лучшие фильмы Beat прошлых лет.

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«Кубрик о Кубрике»

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

Как рассказала «Собака.ru» команда фестиваля, в основную программу Beat Weekend вошли четыре хита Beat Film Festival этого года. Фильм «Кубрик о Кубрике» (Kubrick by Kubrick) рассказывает о выдающемся визионере и самом загадочном режиссере XX века Стэнли Кубрике. Основанная на огромном массиве архивных материалов, лента позволяет по-новому увидеть автора «Сияния» и «Космической одиссеи 2001 года». 

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«Мы были "Детками"»

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

Культовый фильм Ларри Кларка «Детки» изменил жизнь нью-йоркских подростков-скейтеров, ставших его героями. Кого-то, как Хлою Севиньи, он сделал звездами, но что стало с остальными? Об этом рассказывает лента «Мы были "Детками"» (We Were Once Kids) — об их судьбе, славе, забвении и исчезнувшем Нью-Йорке 90-х.

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«Атлантида»

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend
Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«Атлантида» (Atlantide) — картина на стыке документального кино и современного искусства. Поэтическую драму о молодости на фоне пронзительных пейзажей Венеции снял Юрий Анкарани — итальянский видеохудожник и постоянный участник престижных выставок.

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«Посмотри на меня: XXXTentacion»

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

Еще одна история о молодости — фильм «Посмотри на меня: XXXTentacion» (Look at Me: XXXTentacion). Байопик рано погибшего рэпера Джасея Онфроя, автора самого популярного хип-хоп-альбома в Spotify и «Курта Кобейна поколения зумеров», собран из архивных кадров и откровенных комментариев близких.

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине»

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«Рейв в Иране»

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«Баския: взрыв реальности»

В программе Best of Beat покажут хиты Beat Film Festival прошлых лет: фильмы об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х («B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине»), подпольных вечеринках в современном Иране («Рейв в Иране») и художнике-бунтаре Жане-Мишеле Баския («Баския: взрыв реальности»).

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«Куда мы едем?»

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«Про снег»

Кадр предоставлен «Собака.ru» командой Beat Weekend

«Выход»

Также на Beat Weekend будут показаны фильмы-победители Национального конкурса, созданного для развития документального кино и поддержки молодых российских режиссеров, которые снимают фильмы о современности и культуре. «Куда мы едем?» Руслана Федотова — наблюдение за пассажирами московского метро длиною в год, получившее два приза на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме. «Про снег» Александра Клямкина — экспериментальный аудиовизуальный портрет села Териберка в Мурманской области. «Выход» призера «Санденса» Максима Арбугаева и его сестры Евгении Арбугаевой — величественная зарисовка о работе биолога в Арктике.

Beat Weekend пройдет в Петербурге с 5 по 16 октября. Площадками фестиваля станут:

  • Кинотеатр «Аврора» (5-16 октября);
  • Киностудия «Ленфильм» (7-16 октября);
  • «Формула кино Галерея» (6-15 октября);
  • Кинотеатр «Англетер» (9-12 октября).

Подробности и расписание можно посмотреть здесь. В день открытия Beat Weekend избранные фильмы программы станут доступны онлайн на полке Beat Film Festival на Кинопоиске по подписке.

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