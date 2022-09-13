«Кубрик о Кубрике», Баския и XXXTentacion: фестиваль Beat Weekend объявил программу 2022 года

Также на Beat Weekend будут показаны фильмы-победители Национального конкурса, созданного для развития документального кино и поддержки молодых российских режиссеров, которые снимают фильмы о современности и культуре. «Куда мы едем?» Руслана Федотова — наблюдение за пассажирами московского метро длиною в год, получившее два приза на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме. «Про снег» Александра Клямкина — экспериментальный аудиовизуальный портрет села Териберка в Мурманской области. «Выход» призера «Санденса» Максима Арбугаева и его сестры Евгении Арбугаевой — величественная зарисовка о работе биолога в Арктике.

Beat Weekend пройдет в Петербурге с 5 по 16 октября. Площадками фестиваля станут:

Кинотеатр «Аврора» (5-16 октября);

Киностудия «Ленфильм» (7-16 октября);

«Формула кино Галерея» (6-15 октября);

Кинотеатр «Англетер» (9-12 октября).

Подробности и расписание можно посмотреть здесь. В день открытия Beat Weekend избранные фильмы программы станут доступны онлайн на полке Beat Film Festival на Кинопоиске по подписке.