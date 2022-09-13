«Кубрик о Кубрике», Баския и XXXTentacion: фестиваль Beat Weekend объявил программу 2022 года

В октябре в Петербурге в юбилейный, десятый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программе региональной версии московского Beat Film Festival зрительские хиты этого сезона (от Кубрика до XXXTentacion!), ленты-победители Национального конкурса и лучшие фильмы Beat прошлых лет.
Как рассказала «Собака.ru» команда фестиваля, в основную программу Beat Weekend вошли четыре хита Beat Film Festival этого года. Фильм «Кубрик о Кубрике» (Kubrick by Kubrick) рассказывает о выдающемся визионере и самом загадочном режиссере XX века Стэнли Кубрике. Основанная на огромном массиве архивных материалов, лента позволяет по-новому увидеть автора «Сияния» и «Космической одиссеи 2001 года».
Культовый фильм Ларри Кларка «Детки» изменил жизнь нью-йоркских подростков-скейтеров, ставших его героями. Кого-то, как Хлою Севиньи, он сделал звездами, но что стало с остальными? Об этом рассказывает лента «Мы были "Детками"» (We Were Once Kids) — об их судьбе, славе, забвении и исчезнувшем Нью-Йорке 90-х.
«Атлантида» (Atlantide) — картина на стыке документального кино и современного искусства. Поэтическую драму о молодости на фоне пронзительных пейзажей Венеции снял Юрий Анкарани — итальянский видеохудожник и постоянный участник престижных выставок.
Еще одна история о молодости — фильм «Посмотри на меня: XXXTentacion» (Look at Me: XXXTentacion). Байопик рано погибшего рэпера Джасея Онфроя, автора самого популярного хип-хоп-альбома в Spotify и «Курта Кобейна поколения зумеров», собран из архивных кадров и откровенных комментариев близких.
В программе Best of Beat покажут хиты Beat Film Festival прошлых лет: фильмы об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х («B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине»), подпольных вечеринках в современном Иране («Рейв в Иране») и художнике-бунтаре Жане-Мишеле Баския («Баския: взрыв реальности»).
Также на Beat Weekend будут показаны фильмы-победители Национального конкурса, созданного для развития документального кино и поддержки молодых российских режиссеров, которые снимают фильмы о современности и культуре. «Куда мы едем?» Руслана Федотова — наблюдение за пассажирами московского метро длиною в год, получившее два приза на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме. «Про снег» Александра Клямкина — экспериментальный аудиовизуальный портрет села Териберка в Мурманской области. «Выход» призера «Санденса» Максима Арбугаева и его сестры Евгении Арбугаевой — величественная зарисовка о работе биолога в Арктике.
Beat Weekend пройдет в Петербурге с 5 по 16 октября. Площадками фестиваля станут:
- Кинотеатр «Аврора» (5-16 октября);
- Киностудия «Ленфильм» (7-16 октября);
- «Формула кино Галерея» (6-15 октября);
- Кинотеатр «Англетер» (9-12 октября).
Подробности и расписание можно посмотреть здесь. В день открытия Beat Weekend избранные фильмы программы станут доступны онлайн на полке Beat Film Festival на Кинопоиске по подписке.
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