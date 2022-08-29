От Дэвида Кроненберга до Тильды Суинтон: Что смотреть в кино в сентябре 2022-го

Повторный прокат картин Бергмана и «Покровских ворот», физиологичный триллер Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном, Леа Сейду и Кристен Стюарт «Преступления будущего», фэнтези с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой «Три тысячи лет желаний», а также роуд-муви о семейных ценностях «Далекие близкие», в котором сыграл свою последнюю главную роль актер Евгений Сытый — «Собака.ru» рассказывает о фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в первый месяц осени.
«Место под соснами» / The Place Beyond the Pines (2012)
Вышедшая 10 лет назад криминальная картина Дерека Сиенфрэнса помогла наряду с «Драйвом» и «Валентинкой» доказать всем скептикам, что Райн Гослинг не только подросшая звезда «Клуба Микки Мауса» и романтический герой девичьих грез из «Дневника памяти», но и серьезный драматический артист. В России можно вновь увидеть на большом экране историю мотокаскадера Люка, который готов преступить закон, чтобы обеспечить своего маленького сына.
С 1 сентября
«Субурбикон» / Suburbicon (2017)
Еще один ре-релиз этой недели. Со сценарием шестой полнометражной картины в амплуа режиссера Джорджу Клуни помогали братья Коэн. Вернее, он взял их старую историю про тихий городок (как Фарго, но Субурбикон) и добавил несколько новых сюжетный линий. Гарднер Лодж (Мэтт Дэймон) вместе с прикованной к инвалидной коляске женой Роуз (Джулианна Мур) и сыном Ники живут в Субурбиконе. Однажды ночью в их дом врываются два странных грабителя.
С 1 сентября
«Преступления будущего» / Crimes of the Future
Фантастический триллер Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном, Леа Сейду и Кристен Стюарт, чья премьера была на Каннском кинофестивале этого года, выходит в российский прокат. Это первая картина режиссера за семь лет — физиологичная история в духе его ранних работ (кстати, точно также называется его второй фильм, но это не ремейк и сюжетно они не связаны). Перфомансист устраивает шоу из удаления новообразований его собственного тела — те появляются в будущем у людей из-за «синдрома ускоренной эволюции». Но такая его деятельность не слишком нравится правительству.
С 1 сентября
«Календарь ма(й)я»
Экранизация киностудией им. Горького популярного у детей и подростков романа Виктории Ледерман. 13-летний Глеб пишет актуальную дату на загадочном древнем камне — и время начинает течь для него и еще двух его одноклассников вспять. Тинейджеры пытаются попасть из прошлого «назад в будущее», пока они не исчезли совсем. Помимо юных актеров Данилы Уютова, Миланы Копничевой и Руслана Паньшина, в фильме играют Федор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова и Сергей Горошко.
С 1 сентября
«Покровские ворота» (1982)
Двухсерийный советский телевизионный фильм Михаила Козакова выходит в кинотеатральный прокат. Для многих комедийная мелодрама о жителях одной коммуналки стала самой любимой картиной позднего СССР и источником семейных шуток и крылатых фраз: от «Резать, не дожидаясь перитонита!» до «Я вся такая внезапная и противоречивая». А еще — фильм сделал настоящей звездой Олега Меньшикова, играющего тут оптимистичного историка Костика.
С 8 сентября
«Три тысячи лет желаний» / Three Thousand Years of Longing
Еще один фильм в российском прокате из программы Канн. Это экранизация повести обладательницы Букеровской премии, британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"». Главные роли в фэнтези играют Тильда Суинтон и Идрис Эльба, а ее режиссером стал создатель франшизы «Безумный Макс» Джордж Миллер. Заточенный в бутылку джинн попадет в руки ученой-филолога. Но она слишком хорошо знает мировую литературу и то, как заканчиваются истории про три желания, поэтому не торопится их загадывать.
С 8 сентября
«Осенняя соната» / Höstsonaten (1978), «Шепоты и крики» / Viskningar och rop (1972), «Молчание» / Tystnaden (1963), «Сквозь темное стекло» / Såsom i en spegel (1961)
Компания «Русский репортаж» устроит настоящую ретроспективу Ингмара Бергмана — в кино можно будет увидеть сразу четыре его фильма. Это семейная драма о музыке и сложных отношениях матери и дочери «Осенняя соната», история о пути от любви до ненависти и обратно трех сестер «Шепоты и крики», картина со множеством откровенных сцен (и вновь про семью) «Молчание», а также получившую «Оскар» ленту о божественном и галлюцинациях «Сквозь темное стекло».
С 8 сентября
«С любовью и яростью» / Avec amour et acharnement
За эту мелодраму о разрушительной силе чувств с Жюльет Бинош, Венсаном Линдоном и Грегуаром Коленом Клер Дени получила «Серебряный медведь» за лучшую режиссерскую работу на Берлинале в этом году. Жизнь Сары и Жана кажется идеальной: они вместе уже 10 лет, но все еще испытывают друг к другу страсть и нежность. Но однажды она случайно встречает человека из прошлого — своего бывшего любовника Франсуа.
С 8 сентября
«Ирония судьбы в Голливуде» / About Fate
Режиссер франшиз «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения» Марюс Вайсберг окончил не только ВГИК, но и Школу кинематографии и телевидения в университете Южной Калифорнии, поэтому снял американский ремейк «Иронии судьбы». В его версии никто не поет песен Таривердиева на стихи Ахмадулиной, а жанр из лирической комедии стал ромкомом. Зато в касте — звезда «Американской истории ужасов» и племянница Джулии Робертс Эмма Робертс и Томас Манн («Я, Эрл и умирающая девушка»). И да — это тот редкий для нынешних времен случай, когда одновременно будет премьера и в США, и в России.
С 8 сентября
«У самого Белого моря»
Фильм с парафразом жизнерадостной картины Борисы Барнета в названии (та — «У самого синего моря») был в программе кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге.
Подопечный детского дома Саня (Никита Манец) оказывается на острове в Белом море, в котором когда-то утонул его отец. Ребенок пытается кинуть вызов стихии.
С 8 сентября
«Джиперс Криперс: Возрожденный» / Jeepers Creepers: Reborn
Воскрешение франшизы «Джиперс Криперс», названной по песне, которую слушает демон (он же главный злодей хоррора), вырезая глаза своим жертвам. На этот раз тревожные предчувствия начнут мучить Лейн, которую ее бойфренд уговаривает поехать на Horror Hound Festival. Девушка уверена, что скоро ужасы станут реальными.
С 15 сентября
«Пробуждение» / Awaken (2018)
Спродюсированный среди прочих Терренсом Маликом завораживающий документальный фильм-визуальное путешествие (или даже замена поездок). Картину с саундтреком от М83 режиссер Том Лоу снимал в 35 странах, а нарратив в нем зачитывает актриса Лив Трайлер.
С 15 сентября
«Лебединое озеро»
Эксцентричный фильм Антона Бильжо («Амбивалентность») о постановке особенного для российской истории балета. Губернатор, желая выиграть выборы, просит свою жену сделать новую версию «Лебединого озера». При подготовке спектакля она вырывается за границы привычного ей мира (и буквально тоже). Картину снимали в окрестностях Петербурга. Поместьем семьи губернатора стала усадьба Строгановых-Голицыных Марьино, театром — заброшенная кирха.
С 15 сентября
«Тибра»
Триллер с дочерью Юлии Пересильд Анной в главной роли. Она играет замкнутого подростка-альбиноса по прозвищу Мука. Девочка — единственная свидетельница загадочного исчезновения своей сверстницы, но влюбленность в главного подозреваемого влияет на ее показания. В касте фильма также Виктория Исакова, Артем Быстров и Марина Васильева.
С 15 сентября
«Флай» / Fly
Немецкий фильм про колонию, в которой танцуют все. 20-летняя Бека проходит курс реабилитации, чтобы впредь не совершать правонарушений. Та заключается в посещении уроков танцевальной группы, которые ведет харизматичный тренер Аве, обучающий их выражать свои эмоции в движениях.
С 15 сентября
«Кто там?»
Под названием, как у передачи Вадима Верника по каналу «Культура», скрывается триллер с Владимиром Машковым, Александрой Бортич, Кириллом Кяро, Марьяной Спивак и Тихоном Жизневским. В фильме исследуется страх перед тем, чтобы открыть дверь незнакомцу. Все новеллы картины сняты одним кадром.
С 15 сентября
«Брат и сестра» / Frère et soeur
Драма Арно Деплешена участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году. Брат Луи (Мельвиль Пупо) и сестра Алис (Марион Котийяр) не общались более 20 лет. Но смерть родителей заставляет их вновь встретиться и попробовать преодолеть свои многочисленные разногласия по поводу окружающего мира и друг друга.
С 15 сентября
«Кэт»
Второй фильм Бориса Акопова, чей дебютный «Бык» в 2019 году получил главный приз «Кинотавра» (и открыл всем Юру Борисова), на этот раз представляет широкому зрителю актрису Анастасию Кувшинову, которой прочат большое кинобудущее. Она играет эскортницу, которая становится матерью и решает внутренний конфликт, как обеспечить ребенку достойную жизнь, но при этом завязать с секс-работой.
С 15 сентября
«Я буду жить»
Режиссер Эдуард Бордуков («На острие») снял комедию по сценарию Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор»). Алла (Евгения Дмитриева), словно король Лир, страдает от неблагодарности своих детей. А еще — бывших мужей. Однажды на общем ужине все даже не замечают, что она подавилась и чуть не умерла. Тогда Алла выдумывает, что у нее неизлечимая болезнь, чтобы получить хоть немного внимания родных.
С 15 сентября
«Черная кошка, белый кот» / Crna mačka, beli mačor (1998)
Один из самых известных фильмов Эмира Кустурицы — вновь в прокате в России. Это наивная комедия о боснийских цыганах и том, что бывает все на свете хорошо. В уплату долга кредитор требует, чтобы сын цыгана женился на его сестре-карлице Афродите. Но парень любит другую, да и Афродита хочет выйти замуж только по взаимной любви.
С 22 сентября
«Голодные сердца» / Hungry Hearts (2014)
Тонкий триллер Саверио Костанцо с Адамом Драйвером и Альбой Рорвахер, в котором пугают не самыми очевидными вещами: материнством, которое превращается в одержимость. Почти все действие разворачивается в одной тесной квартире в Нью-Йорке. Став мамой, Мина начинает вести себя не совсем адекватно, Джуд пытается соблюсти баланс: сохранить отношения с женой и не допустить угрозы жизни ребенка. Оба исполнителя главных ролей получили по кубку Вольпи за лучшую мужскую и женскую роль — актерские награды Венецианского кинофестиваля.
С 22 сентября
«Вихрь» / Vortex
В главных ролях в своей драме об угасающей пожилой паре Гаспар Ноэ снял классика итальянского джалло Дарио Ардженто и Франсуазу Лебрун, музу Жана Эсташа, снимавшуюся в «Мамочке и шлюхе». По сюжету они страдают от деменции, а у их сына (Алекс Лутц) проблемы с наркотиками. Как нельзя лучше фильм описывает его же слоган: «Жизнь — это короткая вечеринка, которая скоро будет забыта».
С 22 сентября
«Экспресс»
Изобретательный дебютный фильм Руслана Братова стал лучшим (абсолютно заслуженно!) на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Это история о Саше (Лев Зулькарнаев), который делает на последние деньги ставку в букмерской конторе на «экспресс», то есть череду событий — и неожиданно выигрывает. Вот только он потерял выигрышную карточку — и теперь должен отыскать ее всего за три дня, чтобы получить денежный приз.
С 22 сентября
«Французский мастер»
Фильм Юсупа Разыкова («Турецкое седло») по его собственному сценарию с Алексеем Гуськовым и Анной Чиповской. Молодые клиентки массажиста элитного салона пропадают без вести одна за другой. Все девушки хотели уехать из провинции и стать моделями или содержанками. Полиция начинает подозревать, что массажист как-то причастен к их исчезновению.
С 22 сентября
«Она» / Elle (2015)
Легко балансирующую между триллером, детективом, сатирой и эротикой картину Пола Верховена тоже выпустят в повторный прокат в России. Живущую с котом парижанку Мишель (Изабель Юппер) избивает и насилует прямо в ее доме неизвестный. Женщина, возглавляющая компанию по производству видеоигр (которые тот еще рассадник сексизма), не заявляет в полицию, но начинает подозревать в преступлении каждого знакомого ей мужчину.
С 29 сентября
«Далекие близкие»
Трогательный роуд-муви Ивана Соснина — идеальное кино о семейных ценностях, в котором сыграл одну из свои последних ролей Евгений Сытый («Сумасшедшая помощь», «Свободное плавание»). Актера не стало в этом году.
Отец (Сытый) и сын (Филипп Авдеев), которые давно не общались по душам, отправляются в совместное путешествие на машине, чтобы сделать сюрприз знакомой из интернета.
С 29 сентября
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