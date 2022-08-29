От Дэвида Кроненберга до Тильды Суинтон: Что смотреть в кино в сентябре 2022-го

«У самого Белого моря»

Фильм с парафразом жизнерадостной картины Борисы Барнета в названии (та — «У самого синего моря») был в программе кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

Подопечный детского дома Саня (Никита Манец) оказывается на острове в Белом море, в котором когда-то утонул его отец. Ребенок пытается кинуть вызов стихии.

С 8 сентября