От Дэвида Кроненберга до Тильды Суинтон: Что смотреть в кино в сентябре 2022-го

«Место под соснами» / The Place Beyond the Pines (2012)

Вышедшая 10 лет назад криминальная картина Дерека Сиенфрэнса помогла наряду с «Драйвом» и «Валентинкой» доказать всем скептикам, что Райн Гослинг не только подросшая звезда «Клуба Микки Мауса» и романтический герой девичьих грез из «Дневника памяти», но и серьезный драматический артист. В России можно вновь увидеть на большом экране историю мотокаскадера Люка, который готов преступить закон, чтобы обеспечить своего маленького сына.

С 1 сентября