От одной из последних ролей Рэя Лиотта до «Морского монстра»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Мэгги» / Maggie, премьера (Hulu)

Обаятельный ситком в классических традициях с Ребеккой Риттенхаус («Проект Минди»), Дэвидом дель Рио («Хороший доктор») и магическими сценарными допущениями. Все предсказания экстрасенса Мэгги всегда сбываются, поэтому она старается не гадать своим друзьям и родным. Однажды Мэгги видит, что незнакомый ей до этого парень Бен — якобы ее будущий муж. Вот только она ожидала совсем другого партнера. К тому же у Бена есть девушка, с которой он вместе еще со времен школы.

С 6 июля, Hulu