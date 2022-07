От одной из последних ролей Рэя Лиотта до «Морского монстра»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Цветы на чердаке: Начало» / Flowers in the Attic: The Origin, премьера (Lifetime)

Сериал — логический приквел телефильма «Цветы на чердаке», основанного на скандальном бестселлере Вирджинии Эндрюс (из-за откровенности его даже запрещали в некоторых штатах в 1970-е). Здесь объясняется, почему же Оливия (Джемайма Рупер), вышедшая замуж за богатого холостяка Малькольма Фоксворта (сын Джереми Айронса и Шинед Кьюсак Макс Айронс), в будущем решит запереть своих четырех внуков на чердаке по просьбе их матери. Спойлер: всему виной тайны из прошлого ее жесткого супруга.

С 9 июля, Lifetime