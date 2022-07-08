От одной из последних ролей Рэя Лиотта до «Морского монстра»: Что смотреть дома на этой неделе

Основанный на реальной истории триллер «Черная птица» по сценарию автора «Острова проклятых», ситком про поиски любви в лучших классических традициях «Мэгги», анимационная картина «Морской монстр» от режиссера «Моаны» и боевик с Лиамом Нисаном, Моникой Беллуччи и Гаем Пирсом «Флешбэк» — рассказываем про лучшие фильмы и сериалы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Джулия» / Julia, премьера (HBO Max)
Большинство российских зрителей (в отличие от американских) узнали о жизнерадостной шеф-поваре Джулии Чайлд благодаря фильму «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» с Мэрил Стрип и Эми Адамс. В сериальной версии ее играет британка Сара Ланкашир («Счастливая долина»), а эпизоды названы по блюдам — от простого омлета до фуа-гра и шоколадного суфле. Основным сценаристом проект стал Дэниэл Голдфарб — один из сопродюсеров «Удивительной миссис Мейзел». Проект уже вышел на HBO Max, а теперь его можно увидеть и в «Амедиатеке».
С 5 июля, «Амедиатека»
Сериал «Мэгги» / Maggie, премьера (Hulu)
Обаятельный ситком в классических традициях с Ребеккой Риттенхаус («Проект Минди»), Дэвидом дель Рио («Хороший доктор») и магическими сценарными допущениями. Все предсказания экстрасенса Мэгги всегда сбываются, поэтому она старается не гадать своим друзьям и родным. Однажды Мэгги видит, что незнакомый ей до этого парень Бен — якобы ее будущий муж. Вот только она ожидала совсем другого партнера. К тому же у Бена есть девушка, с которой он вместе еще со времен школы.
С 6 июля, Hulu
Сериал «Король махинаций» / King of Stonks, премьера (Netflix)
Немецкая драмеди, вдохновленная «реальными событиями в мире финансов, нарциссизмом и мегаломанией» (именно такое описание дается проекту на стриминге). Программист Феликс Арман (Томас Шуберт) мечтает создать крупнейшую финтех-фирму в мире. Но перед выходом на IPO выясняется, что отмывание денег и обман инвесторов вряд ли простят публичной компании. Тогда Феликс вынужден стать не величайшим финансистом, а мошенником.
С 6 июля, Netflix
Сериал «ДМЗ» / DMZ, премьера
Драматический мини-сериал — это адаптация комиксов DC. В марте он выходил на «HBO Max», а теперь его можно легально увидеть в «Амедиатеке». Действие разворачивается в не слишком отдаленном будущем. В США бушует гражданская война, за исключением одной демилитаризованной зоны (ДМЗ). Там врач Альма (Розарио Доусон из «Транса») пытается найти пропавшего сына. Шоураннером проекта стала Ава ДюВерней («Сельма», «Когда они нас увидят»), она же сняла часть эпизодов. В сценарной команде среди прочих — Роберто Патино («Сыны анархии», «Мир Дикого Запада»).
С 6 июля, «Амедиатека»
Сериал «Мунхэвен» / Moonhaven, премьера (AMC+)
Один из сценаристов «Мертвых до востребования», «Мертвых как я» и «Офиса» Питер Ок создал антиутопию про мир далекого будущего. Как водится в такого рода историях, существование Земли находится под угрозой, поэтому люди создают идиллическую колонию Мунхэвен на Луне. Но среди жителей райской лунной обители есть те, кто пытаются уничтожить последних землян. Кто тут на самом деле предатель пытается вычислить контрабандистка Белла (Эмма Макдональд).
С 7 июля, AMC+
Сериал «Черная птица» / Black Bird, премьера (Apple TV+)
Драматический триллер с Тэроном Эджертоном из «Рокетмена», основанный на реальной истории футболиста Джеймса Кина. Тот попал за решетку из-за наркотиков, но правоохранители предложили ему сделку взамен на свободу: подружиться с заключенным Ларри Холлом (Пол Уолтер Хаузер из «Дела Ричарда Джуэлла»), которого подозревают в убийстве 14 женщин, и добиться его признания в содеянном. Сценарий на основе мемуаров самого Кина написал автор «Прослушки», «Острова проклятых» и «Таинственной реки» Деннис Лихейн. В проекте сыграл одну из своих последних ролей — отца Джеймса Кина — актер Рэй Лиотта, которого не стало этой весной.
С 8 июля, Apple TV+
Фильм «Морской монстр» / The Sea Beast
Анимационный фильм постановщика «Моаны», «Города героев» и «Мулан» Криса Уильямса рассказывает о приключениях бойкой Мэйси (Зарис-Энджел Хатор). Из книг она узнает о легендарном охотнике на чудовищ Джейкобе (Карл Урбан). Обманом она пробирается на его корабль под алыми парусами, чтобы участвовать в его экспедициях. Вот только Джейкоб давно уже не верит в себя и то, что делает.
С 8 июля, Netflix
Сериал «Бу, сучка» / Boo, Bitch, премьера (Netflix)
Под дерзким названием скрывается комедия для тинейджеров от авторов «Неуклюжей». Школьница Эрика (Лана Кондор из «Всем парням, которых я любила») умирает и становится призраком, так как ей нужно закончить земные дела. Правда, на практике выясняется, что загробная жизнь совсем не такая, как ее показывают в масскульте. Например, духи не умеют проходить сквозь стены и с лепкой горшков под музыку, как в фильме «Привидение», тоже есть некоторые проблемы.
С 8 июля, Netflix
Сериал «Самая длинная ночь» / La noche más larga, премьера (Netflix)
Испанский триллер с Альберто Амманом из «Нарко». Тюрьму для психически нездоровых преступников штурмуют вооруженные люди, требуя освободить маньяка Симона Лаго (Луис Кальехо). Но ее начальник (как раз Амман) не намерен так просто сдаваться. Начинается бесконечно длинная ночь, полная насилия.
С 8 июля, Netflix
Сериал «Цветы на чердаке: Начало» / Flowers in the Attic: The Origin, премьера (Lifetime)
Сериал — логический приквел телефильма «Цветы на чердаке», основанного на скандальном бестселлере Вирджинии Эндрюс (из-за откровенности его даже запрещали в некоторых штатах в 1970-е). Здесь объясняется, почему же Оливия (Джемайма Рупер), вышедшая замуж за богатого холостяка Малькольма Фоксворта (сын Джереми Айронса и Шинед Кьюсак Макс Айронс), в будущем решит запереть своих четырех внуков на чердаке по просьбе их матери. Спойлер: всему виной тайны из прошлого ее жесткого супруга.
С 9 июля, Lifetime
Фильм «Флешбэк» / Memory
В боевике режиссера «Казино Рояль» и «Маски Зорро» Мартина Кэмпбелла Лиам Нисон играет киллера, который из-за внутреннего кодекса чести оказался в немилости и у своего босса, и у правоохранителей. В касте проекта также Моника Беллуччи и Гай Пирс. В мае фильм показывали в кинотеатрах России, а теперь его можно увидеть и на онлайн-платформах.
Уже вышел, «Кинопоиск», Wink, Oкко, Kion
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