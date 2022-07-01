От «Мира Дикого Запада» до «Мажора»: Что смотреть дома на этой неделе

Новые загадки «Мира Дикого Запада», финал четвертого сезона «Очень странных дел» и продолжение комедийного детектива с Селеной Гомес, Стивом Мартином и Мартином Шортом «Убийство в одном здании» — рассказываем о главных сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Мир Дикого Запада» / Westworld, 4 сезон (HBO)
В прошлом сезоне сай-фай-головоломки Джонатана Нолана (брат Кристофера Нолана) и Лизы Джой действие наконец-то переместилось за границы парка развлечений. В новом в проект вернулись уже знакомые Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Аарон Пол и Эван Рейчел Вуд. К касту также присоединится обладательница «Оскара» за «Вестсайдскую историю» Ариана ДеБос. Действие пока происходит в Нью-Йорке 2050-х, но это, очевидно, только начало.
С 27 июня на HBO, с 30 июня — в «Амедиатеке»
«Минамдан: Заметки по делу» / Minamdang - sageonsucheop, премьера (KBS2)
Комедия для любителей дорам рассказывает о профайлере (Со Ин-гук), который решил сам стать мошенником. Умея отлично анализировать информацию, он начинает гадать за деньги, а еще — решать проблемы своих клиентов.
С 27 июня, KBS2
«Убийство в одном здании» / Only Murders in the Building, 2 сезон (Hulu)
Детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается со вторым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз мертва окажется хозяйка здания, а героиня Гомес станет главной подозреваемой: ее застанут у тела с окровавленной спицей.
С 29 июня, Hulu
«Урок» / The Lesson, премьера (Federation International)
Израильская драма выиграла сразу несколько призов на фестивале Canneseries, в том числе за лучшую женскую роль. Это история политического конфликта в школе между преподавателем (Дорон Бен-Давид) и ученицей (Майя Ландсман), который выходит далеко за пределы их класса из-за социальных сетей. На примере одного локального спора показывается, как совсем рядом «обыкновенный фашизм». Режиссером сериала стал Эйтан Цур («Хороший полицейский», «Наоми»).
С 1 июля, «Амедиатека»
«Очень странные дела» / Stranger Things, вторая часть 4 сезона (Netflix)
Выросшие (и буквально!) на наших глазах герои «Очень странных дел» теперь старшеклассники. В четвертом сезоне, который был разбит на две части, тинейджеров ждало множество приключений: от сражения с монстром Векной до выяснения причин одержимости Виктора Крила (Роберт Инглунд), который убил свою семью. А еще их разбросало по разным частям США. Шоураннеры проекта братья Даффер в финальных эпизодах обещают дать ответы на все вопросы и создать «крючки» на следующий сезон, который станет финальным
С 1 июля вторая часть 4 сезона, Netflix
«Список смертников» / The Terminal List, премьера (Amazon Prime)
Боевик с Крисом Праттом о противостоянии маленького человека и госмашины. Морпех Джеймс чудом выживает во время секретной миссии. Вернувшись домой, он узнает, что его семья погибла. Вскоре Джеймс начинает подозревать, что в этом как-то замешано его военное командование. Помимо Пратта, в касте Патрик Шварценеггер, Джай Кортни, Райли Кио и Тейлор Китч. Снял проект Антуан Фукуа («Великий уравнитель»).
С 1 июля, Amazon Prime Video
«Мажор», 4 сезон (Первый канал и «Кинопоиск»)
Продолжение истории про экс-полицейского Соколовского (Павел Прилучный) сначала покажут на «Кинопоиске» — до релиза на Первом канале. По такой же схеме выпускали, например, «Вертинского» (c той разницей, что премьера была на Kion). Речь в четвертом сезоне пойдет о родительских отношениях: Мажор узнает, что у него есть дочь Соня (Виталия Корниенко). Параллельно он прорабатывает травмы у психотерапевтки, которую играет Любовь Толкалина. Режиссером очередной части стал на этот раз Нурбек Эген («Шерлок в России»).
Со 2 июля, «Кинопоиск»
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