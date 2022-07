От «Мира Дикого Запада» до «Мажора»: Что смотреть дома на этой неделе

«Убийство в одном здании» / Only Murders in the Building, 2 сезон (Hulu)

Детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается со вторым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз мертва окажется хозяйка здания, а героиня Гомес станет главной подозреваемой: ее застанут у тела с окровавленной спицей.

С 29 июня, Hulu