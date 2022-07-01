От «Мира Дикого Запада» до «Мажора»: Что смотреть дома на этой неделе

«Мир Дикого Запада» / Westworld, 4 сезон (HBO)

В прошлом сезоне сай-фай-головоломки Джонатана Нолана (брат Кристофера Нолана) и Лизы Джой действие наконец-то переместилось за границы парка развлечений. В новом в проект вернулись уже знакомые Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Аарон Пол и Эван Рейчел Вуд. К касту также присоединится обладательница «Оскара» за «Вестсайдскую историю» Ариана ДеБос. Действие пока происходит в Нью-Йорке 2050-х, но это, очевидно, только начало.

С 27 июня на HBO, с 30 июня — в «Амедиатеке»