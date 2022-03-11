От запрещенной эротической драмы Верховена до нового фильма Озона: Что смотреть дома, чтобы снизить тревожность

Фильм «Все прошло хорошо» / Tout s'est bien passé

Новый фильм Франсуа Озона о достойном уходе основан на романе Эмманюэль Бернейм — автора сценариев к его фильмам «Под песком» и «Бассейн», которой не стало четыре года назад. Это ее личная история из реальной жизни: парализованный после инсульта отец (Андре Дюссолье) просит дочь (Софи Марсо) помочь ему умереть. Картина выходила в российский прокат, а теперь ее можно увидеть и на онлайн-платформах.

С 12 марта, «Кинопоиск», Okko