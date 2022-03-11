От запрещенной эротической драмы Верховена до нового фильма Озона: Что смотреть дома, чтобы снизить тревожность

Люди по-разному реагируют на сложные времена. Кто-то не может воспринимать развлекательный контент, другим он жизненно необходим, чтобы отвлекаться и не впадать в кататонию. Для последних «Собака.ru» собрала фильмы и сериалы, которые вышли на онлайн-платформах на этой неделе: от запрещенной для проката в кино эротической картины «Искушение» Верховена до новой ленты Озона про эвтаназию «Все прошло хорошо».
Фильм «Искушение» / Benedetta
Провокационный фильм Пола Верховена из прошлогодней программы Каннского кинофестиваля все же добрался до официального релиза в России, хотя и минуя кинотеатры — на широких экранах его показывать запретили, не выдав картине прокатное удостоверение. Это история про католическую монахиню Бенедетту (Виржини Эфира), которую искушает новая послушница Бартоломея (Дафна Патакия).
С 7 марта, «Кинопоиск», Okko, ivi
Сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» / Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, премьера (HBO)
Художественная драма про американский баскетбольный клуб основана на книге документальной — биографии «Лос-Анджелес Лейкерс» от спортивного писателя Джеффа Перлмана, вышедшей в 2014 году. Режиссером и продюсером пилота выступил Адам Маккей («Не смотрите наверх», «Наследники»).
С 7 марта, HBO, «Амедиатека»
Фильм «Удовольствие» / Pleasure
Откровенный фильм об изнанке порноиндустрии — традиционно эксплуатирующем женщин (и мужчин тоже) бизнесе. Его главная героиня 19-летняя Белла (бесстрашная дебютантка София Каппель) переезжает в Лос-Анджелес из Швеции, чтобы сниматься в лентах для взрослых. Ей кажется, что это «фабрика грез» и быстрый социальный лифт, но в реальности все оказывается немного иначе.
С 8 марта, «Кинопоиск»
Фильм «Непослушник»
Комедия Владимира Котта ступает на стезю шуток про религию и РПЦ. Хотя это классическая история про исправление изначально отрицательного героя, по нынешним временам гэги про Моргенштерна уже кажутся чем-то смелым. Топовый блогер (Виктор Хориняк) после неудачного пранка в церкви скрывается от следствия по делу об оскорблении чувств верующих в монастыре с суровым настоятелем (Юрий Кузнецов).
С 10 марта, Premier
Фильм «Проект „Адам“» / The Adam Project
Фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом вполне походит для семейного просмотра, хотя и получил довольно строгий прокатный рейтинг «PG-13». Он играет военного пилота из 2050 года, который отправляется в наше время, чтобы спасти любимую и весь мир. Как и относительно недавний хит «Главный герой» все с тем же Рейнольдсом, снял проект Шон Леви.
С 11 марта, Netflix
Сериал «Последние дни Птолемея Грея» / The Last Days of Ptolemy Grey, премьера (Apple TV+)
Экранизация романа Уолтера Мосли (по его книгам также сняли сериал «Снегопад» и фильм «Дьявол в голубом платье») с Сэмюэлем Л. Джексоном в роли 90-летнего старика с деменцией. С помогающей ему девочкой Робин (Доминик Фишбэк) он пытается вспомнить, кто виновен в смерти его племянника, буквально путешествуя по своей памяти благодаря специальной методике.
С 11 марта, Apple TV+
Фильм «Все прошло хорошо» / Tout s'est bien passé
Новый фильм Франсуа Озона о достойном уходе основан на романе Эмманюэль Бернейм — автора сценариев к его фильмам «Под песком» и «Бассейн», которой не стало четыре года назад. Это ее личная история из реальной жизни: парализованный после инсульта отец (Андре Дюссолье) просит дочь (Софи Марсо) помочь ему умереть. Картина выходила в российский прокат, а теперь ее можно увидеть и на онлайн-платформах.
С 12 марта, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Тихий омут» / Stillwater
Триллер с Мэттом Дэймоном и Эбигейл Бреслин от режиссера и сценариста «В центре внимания» Тома Маккарти. Билл из американского штата Оклахома регулярно ездит в Марсель — во французской колонии отбывает наказание за убийство его дочь. Отец не верит, что она способна на преступление и пытается найти настоящего убийцу.
С 12 марта, «Кинопоиск», Okko, ivi, Kion, Apple TV+
Фильм «Агнец» / Dýrið
Ученик Белы Тарра Вальдимар Йоханнссона дебютирует в полном метре хоррором про супружескую пару (Нуми Рапас из шведской «Девушки с татуировкой дракона» и Хильмир Снайр Гвюднасон), у которой в рождество появляется ребенок с головой овечки. Они решают растить его как родного. Фильм участвовал в каннском «Особом взгляде».
С 13 марта, «Кинопоиск»
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