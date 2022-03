От запрещенной эротической драмы Верховена до нового фильма Озона: Что смотреть дома, чтобы снизить тревожность

Сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» / Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, премьера (HBO)

Художественная драма про американский баскетбольный клуб основана на книге документальной — биографии «Лос-Анджелес Лейкерс» от спортивного писателя Джеффа Перлмана, вышедшей в 2014 году. Режиссером и продюсером пилота выступил Адам Маккей («Не смотрите наверх», «Наследники»).

С 7 марта, HBO, «Амедиатека»