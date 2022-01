От мелодрамы с дочерью Мерил Стрип до конкурента «Игры в кальмара»: Что смотреть дома на этой неделе

«Женщина в доме напротив девушки в окне» / The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, премьера (Netflix)

В комедийном триллере Майкла Леманна («Американская история ужасов», «Эд Вуд») Кристин Белл играет одинокую и злоупотребляющую алкоголем женщину, которая развлекается, рассматривая мир через окно своего дома. Однажды ей покажется (или нет), что она увидела в соседнем здании жестокое убийство.

С 28 января, Netflix