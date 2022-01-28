От мелодрамы с дочерью Мерил Стрип до конкурента «Игры в кальмара»: Что смотреть дома на этой неделе

Костюмная мелодрама создателя «Аббатства Даунтон» с дочерью Мерил Стрип Луизой Джейкобсон в главной роли «Позолоченный век», кровавая дорама про школьников и зомби «Мы все мертвы», а также пародийный триллер с Кристин Белл «Женщина в доме напротив девушки в окне» — «Собака.ru» рассказывает о сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Позолоченный век» / The Gilded Age, премьера (HBO)
Слухи о том, что создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз выпустит новую и не менее эпичную костюмированную драму большой формы, ходили давно. И вот это сбылось. Правда, местом действия стала не Англия, а Америка. Главная героиня, сирота Мариан Брук (дочь Мерил Стрип Луиза Джейкобсон), переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетям: Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански).
С 25 января, HBO, «Амедиатека»
«Сквозь снег» / Snowpiercer, 3 сезон (TNT, Netflix)
Многострадальная сериальная адаптация фильма «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства проект успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли.
С 25 января, TNT и Netflix
«Засланец из космоса» / Resident Alien, 2 сезон (Syfy)
Базирующий на комиксах Dark Horse сериал рассказывает историю инопланетянина Гарри (Алан Тьюдик), который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать. В конце первого сезона он решил, что да и улетел без обещания вернуться. Но что-то заставило его вновь прибыть на Землю.
С 26 января, Syfy, «Кинопоиск»
«Мы все мертвы» / Jigeum uri hakgyoneun, премьера (Netflix)
Потенциальный хит, рискующий повторить успех «Игры в кальмара», основан на цифровом корейском комиксе «Сейчас в нашей школе» (так называемом вебтуне). Это сочетающая элементы хоррора и coming of age история про учеников, запертых в своей альма матер во время зомби-апокалипсиса и пытающихся избежать заражения. Выживут, конечно, далеко не все.
С 28 января, Netflix
«Афтепати» / The Afterparty, премьера (Apple TV+)
В комедийном детективе Кристофера Миллера и Фила Лорда («Человек-паук: Через вселенные», «Мачо и ботан») одно и то же убийство на встрече выпускников в каждом эпизоде показывается глазами нового персонажа и в разных жанрах. Всего в проекте — восемь серий.
С 28 января, Apple TV+
«С холода» / In from the Cold, премьера (Netflix)
Триллер с Маргаритой Левиевой в главной роли рассказывает про шпионку из России, работавшую в прошлом на КГБ, которую ЦРУ вербует для поиска преступника в Европе. Придумал сериал сценарист «Сверхъестественного» Адам Гласс. В проекте также играют Алена Хмельницкая и Стася Милославская.
С 28 января, Netflix
«Женщина в доме напротив девушки в окне» / The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, премьера (Netflix)
В комедийном триллере Майкла Леманна («Американская история ужасов», «Эд Вуд») Кристин Белл играет одинокую и злоупотребляющую алкоголем женщину, которая развлекается, рассматривая мир через окно своего дома. Однажды ей покажется (или нет), что она увидела в соседнем здании жестокое убийство.
С 28 января, Netflix
«Монарх» / Monarch, премьера (Fox)
Музыкальная драма с Сьюзен Сарандон о семье кантри-певцов. Она играет главу династии, жестко обращающуюся со своими родственниками. Свергнуть матриархат попытается одна из ее дочерей Николетт (Анна Фрил из «Мертвые до востребования»).
С 30 января, Fox
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