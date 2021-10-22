От «Наследников» до «Вторжения»: Что смотреть дома на этой неделе

«Что случилось, Бриттани Мерфи?» / What Happened, Brittany Murphy?, премьера (HBO)

Документальный мини-сериал от продюсера Джейсона Блума («Человек-невидимка», «Прочь», «Судная ночь», «Паранормальное явление») исследует таинственную смерть актрисы Бриттани Мерфи. Та умерла в декабре 2009-го в возрасте 32 лет. Причиной называли пневмонию и передозировку лекарств от нее на фоне анемии. Примерно через месяц не стало и ее мужа, продюсера и сценариста Саймона Монджека. Ему поставили тот же диагноз.

Уже вышел, HBO Max