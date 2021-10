От «Наследников» до «Вторжения»: Что смотреть дома на этой неделе

«Девушка в лесу» / The Girl in the Woods, премьера (Peacock)

Хоррор-сериал — часть большой вселенной, которую разрабатывает компания Crypt TV. Сквозными героями в ней будут различные монстры. «Девушка в лесу» рассказывает про Кэрри (Стефани Скотт). Она сбегает из колонии, жители которой охраняют некую дверь. За той скрываются различные чудовища, которых нельзя впускать в мир людей.

С 21 октября, Peacock