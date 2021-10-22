От «Наследников» до «Вторжения»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение шекспировских страстей в драме «Наследники» (теперь и с Александром Скарсгардом и Эдрианом Броуди), вдохновленный «Войной миров» сай-фай «Вторжение» и анимационная комедия про конспирологические теории «Корпорация „Заговор“» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Наследники» / Succession, 3 сезон (HBO)
В третьем сезоне к касту драматического сериала присоединятся Александр Скарсгард, Эдриан Броуди и Дарья Некрасова (актриса, режиссера и одна из создательниц популярного подкаста Red Scare). Междоусобные войны, а также шекспировские и корпоративные страсти в семействе Логана Роя (Брайан Кокс) с ними разгорятся с новой силой и драматизмом.
С 18 октября, HBO, «Амедиатека»
«Кайфтаун» / Hightown, 2 сезон (Starz)
Продолжение мрачного детектива о небольшом курортном городе в бухте Кейп-Код. Экс-офицер местного Рыбнадзора Джеки Куинонс (Моника Реймунд из «Обмани меня») стала настоящим полицейским, как и мечтала. Теперь ей предстоит уничтожить наркоторговца Фрэнки Куэваса, которого она считает ответственным за смерть лучшего друга Джуниора.
С 18 октября, Starz, «Амедиатека»
«Девушка в лесу» / The Girl in the Woods, премьера (Peacock)
Хоррор-сериал — часть большой вселенной, которую разрабатывает компания Crypt TV. Сквозными героями в ней будут различные монстры. «Девушка в лесу» рассказывает про Кэрри (Стефани Скотт). Она сбегает из колонии, жители которой охраняют некую дверь. За той скрываются различные чудовища, которых нельзя впускать в мир людей.
С 21 октября, Peacock
«Вторжение» / Invasion, премьера (Apple TV+)
Вдохновленный «Войной миров» сай-фай шоураннера Саймона Кинберга — сценариста и продюсера «Мистера и миссис Смит» и франшизы «Люди Икс». История вторжения инопланетян тут рассказывается с пяти точек зрения — глазами разных героев. Это шериф (Сэм Нил), которому, по классике, остались считанные дни до пенсии, американский солдат в Афганистане (Шамир Андерсон), сирийская женщина, бросившая работу из-за семьи (Голшифте Фарахани), школьник из Британии (Билли Бэррэтт) и японская девушка-авиаконструктор (Сиори Куцуна).
С 22 октября, Apple TV+
«Корпорация „Заговор“» / Inside Job, премьера (Netflix)
Создатели «Гравити Фолз» Алекс Хирш и Сион Такэути придумали новую комедийную анимационную историю — на этот раз про теории заговоров. Ее главная героиня Рейган работает в компании Cognito, Inc., основная задача которой — не дать миру узнать, что все конспирологические вещи на самом деле являются правдой.
С 22 октября, Netflix
«Лок и ключ» / Locke & Key, 2 сезон (Netflix)
Интонационно похожий на «Очень странные дела» сериал основан на комиксах Джо Хилла — сына Стивена Кинга. Это история про вдову Лок, которая после жесткого убийства мужа переезжает с тремя детьми в таинственное поместье. Младший сын Боди быстро обнаруживает, что по всему периметру особняка спрятаны волшебные ключи. За ними же охотится и демон.
С 22 октября, Netflix
«Всеамериканский» / All American, 4 сезон (CW)
В основе этой спортивной драмы — реальные события из жизни игрока в американский футбол Спенсера Пейсингера. Благодаря успехам в игре его, подростка с африканскими корнями из школы в неблагополучном районе Южный Централ, переводят в элитное учебное заведение в Беверли-Хиллс. Там он чувствует себя чужим и лишним.
С 22 октября, CW
«Что случилось, Бриттани Мерфи?» / What Happened, Brittany Murphy?, премьера (HBO)
Документальный мини-сериал от продюсера Джейсона Блума («Человек-невидимка», «Прочь», «Судная ночь», «Паранормальное явление») исследует таинственную смерть актрисы Бриттани Мерфи. Та умерла в декабре 2009-го в возрасте 32 лет. Причиной называли пневмонию и передозировку лекарств от нее на фоне анемии. Примерно через месяц не стало и ее мужа, продюсера и сценариста Саймона Монджека. Ему поставили тот же диагноз.
Уже вышел, HBO Max
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