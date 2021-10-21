Как сериал «Сцены из супружеской жизни» превращает киносагу из 1970-х в интимную историю на века

Новые «Сцены из супружеской жизни» повторяют все ключевые события оригинала, поменяв местами гендерные роли героев. В сериале Бергмана муж оказался тем, кто спровоцировал развод и ушел из дома — стандартный расклад для прошлого века. В 2021 году этим правом воспользовалась жена, и едва ли это сегодня удивит хоть одного зрителя в западном мире. Кроме того, новая версия заметно более герметичная — почти все события здесь происходят в одном пригородном доме. Бывшее семейное гнездо тут — третий главный герой. Все перестановки и ремонты наглядно отражают состояние, в котором находятся отношения пары.

В первом эпизоде мы знакомимся с Мирой и Джонатаном через интервью, которое проводит с ними студентка-социолог. Та в своем исследовании ищет объяснение статистике — согласно ей браки, в которых жена зарабатывает больше, а муж занимается детьми, оказываются более долговечными. Мира делает успешную карьеру в IT на позиции топ-менеджера и постоянно колесит по миру, скупая перспективные стартапы. Джонатан — профессор философии с гибким графиком, пишет обычно в гостиной, приглядывая за маленькой дочкой. Джонатан отвечает на вопросы уверенно и последовательно, попутно развивая свою теорию идеального партнерства. Мира путается, отвлекается и глядит в сторону. Очевидно, что в браке уже происходит нечто, о чем Джонатан не подозревает, а Мира еще не готова говорить. Дело идет к болезненному разрыву, который может растянуться на годы, а то и вовсе никогда не закончится.